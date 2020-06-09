世界視線：默克爾拒赴峰會　特朗普外強中乾

美國總統特朗普試圖借G7峰會東道主之便，於本月底廣邀盟友赴會，討論「中國的前途」。不料德國總理默克爾以處理疫情為由，婉拒了白宮之邀。對於默氏潑來的冷水，特朗普怎會忍氣吞聲？美媒隨即放出消息，指白宮已單方面決定削減駐德美軍人數。

據稱，特朗普下令迅速從德國撤走九千五百人，部分轉移到波蘭等東歐國家，另一部分則返回美國。這使得駐德美軍減少至約二萬五千人。更重要的是，由於美方並未事先知會柏林，撤軍之舉象徵美國正疏離與德國的盟友關係。德國外長馬斯對美國撤軍表示遺憾，形容兩國關係複雜。對德國來說，白宮的舉動具有不可忽視的警告意味：如果美國全力扶持東歐強化軍備，這不僅會改變德國東部的安全狀況，亦預示歐盟對東歐的影響力進一步被削弱。

默克爾還開始承受來自國內的政治壓力，要求她與美國一同在人權等問題上「抗中」。例如，就在美媒透露白宮有意從德國撤軍的同時，來自美英德日等八個民主國家的十八名國會議員，宣布成立「跨國議會對華政策聯盟」，推動反華集體戰略。這批議員中就包括德國執政聯盟和歐洲議會的右翼議員，而組織的推動者正是與特朗普坐同一條船的美國共和黨鷹派參議員魯比奧等人。這顯示通過對德國議會、政黨的滲透和影響，美國右翼政治勢力下一步必將試圖削弱默克爾的政治威信，並扶植親美的德國政治力量。

默克爾正步入政治生涯尾聲，而她傾力維持的歐盟亦陷入多事之秋。作為歐盟火車頭，默氏在餘下任期內的政治意志將影響德國以至歐洲的未來，而她顯然已決定向特朗普的「美國優先」政策說不，並在對華政策上小心翼翼中線行車，確保歐盟獲取最大的戰略利益。

促成默克爾對美強硬的根本原因，是特朗普的外強中乾。特氏在新冠肺炎疫情和美警虐殺黑人等連串重大事件中的災難性表現，揭示白宮很快就會換新主人。在美國政圈亂作一團的時候，默氏自然選擇暫時靜觀其變。