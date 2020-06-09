美國正陷入嚴重的危機之中。

特朗普政府防疫治疫不力，弄致美國新冠肺炎確診及死亡人數均居全球之首，應了他「美國優先」的口號。疫症是美國人與病毒之戰，分散而被動，弱勢社群只是在默默地受苦。但黑人被白人警察無理虐殺觸發的種族暴動，卻是美國民眾主動地向種族主義的體制抗議與反擊。一呼百應，反映出美國社會積累的怨恨有多深，也顯示出種族主義在美國是怎樣根深柢固。警察的公權力所維護的體制是歧視黑人、抑壓黑人。

作為總統，特朗普與他的政治支持者滿口還是種族主義的偏見，他所稱作為美國法律與秩序總統的言行更是以暴力鎮壓反抗者，貶斥黑人為低下階層的失敗者，甚至要動用正規軍隊槍殺暴動者。特朗普的言行口脗，與從南北內戰一直遺留下來的白人極端主義者相近。種族歧視帶來的平民非法被虐殺，演變成反種族主義的大示威和廣泛的衝突，在特朗普眼中，竟然是發動種族主義戰爭的大好機會。

美國有幸的是國防部長與軍方高層反對動用正規軍隊鎮壓，特朗普被迫讓步，軍隊撤回軍營，並沒有釀成軍民大衝突平民死傷事件。但特朗普的舉動意圖已嚇怕美國的政治精英，結果是歷任總統、國防部長、軍方將領等不分黨派都出來反對動用軍隊，進而公開批評特朗普，呼籲在總統選舉中不要選特朗普。特朗普變成全國公敵。

特朗普受制，美國極右勢力和支持警權不受約制者聲勢大減，民眾示威抗議更形強烈。少了暴力暴動，示威抗議持續，更聚焦於種族主義和深陷白人種族主義的警察體制，各地要求改革警察制度。而國際亦有大規模示威呼應，抨擊美國的種族主義。

美國軍中四成是黑人，在軍隊同樣有種族歧視。剛剛出現了美軍現役軍士疑伏擊殺傷警察，這可能是孤例，卻會有示範作用。社會上反種族主義的示威遊行必然伸延至軍隊內部，若有黑人軍士攻擊警察的情況，形勢便會變得極為險惡。警察會反撲，種族主義的攻擊會失控，演變成戰爭，美國社會的種族矛盾便會變成遍地開花、種族仇恨的動亂，動搖整個法制與秩序。

或許這正中特朗普及其極右支持者的下懷，戰爭興起，槍殺開始，特朗普也可以找機會宣布軍事管制，當上戰時總統，不用舉行選舉。

這樣的美國政府，便相近於納粹德國和日本軍國主義政變後的政府。這會帶給美國人民和世界人民怎樣的和平與發展、民主與自由呢？