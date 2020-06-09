如果特區政府按照香港《基本法》的要求為二十三條完成立法，那麼該法的辦案，從拘捕、調查、檢控到審判，當然是會在香港的司法體系及普通法中執行。然而，二十三條遲遲未立法，中央不得不把全國性的「國家安全法」搬到香港，那麼「港版國安法」就只能由國家司法體系和「成文法」在港執行，包括對案件的拘捕、調查、檢控和審判。

不能想像，全國性的法律在香港實施要由香港特區的司法體系和普通法「經手」掌控，從而決定「國家法律」的命運和執法情況。當年，香港自行為二十三條立法是經過中央授權的，而今天「港版國安法」是全國性的法律在香港安家落戶，兩者差異極大。國安法的整套執法在全中國任何地方沒有甚麼不同，有何理由到了香港就要「入鄉隨俗」，放棄「主權」，自我矮化，走樣變形？

不用諱言，香港的司法領域從體制到法律、到人事，都是和國家格格不入的，他們一百個不願意中央推出「港版國安法」。在這種情況下，中央就更應該嚴肅、嚴謹考慮該法如何通過國家司法的努力在香港掌控整套執法權，把立足點和大前提放在由國家司法體系辦理相關案件上。香港的司法體系和人事只有聽命及配合的份兒，只有經過了一段時間，香港方面在辦案上達到朝廷的要求了、合格了，才可以逐漸放權給香港。誰是主、誰是從，這個關係不能亂。

最近，反對派中兩位司法界人士對一群香港大學生聲稱，「港版國安法」會令你有恐懼，但不會令你失去勇氣，擺到明還在煽動對抗「國安法」。他們哀鳴的「有恐懼」已說明他們知道自己會犯法，但還是要教唆他人「違法達義」、「知法犯法」。

他們還說最關注「港版國安法」的案件是否由「香港法庭審訊」，其意甚明，就是「違法達義」、「知法犯法」、對抗「港版國安法」，他們都要搞下去，只要由「香港法庭審訊」，就可以在保護傘之下好乘涼也。