曾幾何時，英國橫行天下，對殖民地予取予攜，以「日不落帝國」自居，那是何等風光 ；而如今，隨着國力不斷衰落，英國淪為二三流國家，只能面對夕陽餘暉，這又是何等蒼涼。然而諷刺的是，許多英國人不願接受現實，還在緬懷過去榮光，以致時空錯亂，洋相百出。

君不見，中國政府祭出「港版國安法」，英國政府徒呼奈何，但又想刷存在感，於是只好跟在美國後面擺擺姿態。除了發表一紙不知所謂的抗議聲明，其首相約翰遜及外相藍韜文還揚言若中方繼續立法，便會考慮擴大持有BNO的港人權利，最終獲得居留權云云。英國人以為時間依然停留在一八四○年鴉片戰爭年代，以為香港依然是大英帝國治下的殖民地，這不是時空錯亂又是甚麼？如果英國真的如此大方，當年直接收留香港人算了，何必多此一舉弄個勞什子BNO？

老實說，英方若願意收留那班孤臣孽子，中方求之不得，最好他們統統走掉，一去不復返，香港根本不缺孤臣孽子。怕只怕英國口惠實不至，所謂延長BNO持有人逗留期限，不過是糊弄無知廢青。也只有無知廢青才會如此天真，竟將英國視為恩主，他們不妨慢慢等待，看哪年哪月才能獲得恩主收留，也許終有一天太陽真的會從西邊出來。

無可奈何花落去，現在的英國不僅面對日薄西山的處境，還要收拾脫歐後的爛攤子，可謂泥菩薩過江自身難保，何德何能插手香港事務？香港已回歸近二十三年，中英聯合聲明早已成歷史文物，英國既無主權也無治權更無監督權，有何資格指手畫腳？最好笑的是，英國政客這邊說要和中國建立「黃金關係」，那邊又要跟隨美國遏制中國，搞得好像精神分裂似的。畢竟時代不同了，不管英國人如何緬懷過去，如何充當美國應聲蟲，都無法挽回大英帝國衰落的命運，更無法阻止中方推出「港版國安法」。