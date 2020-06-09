政府一邊派錢一邊呻窮，表示振興經濟的措施用了二千多億元，故二○至二一年度財政赤字將增至二千多億元，但依然對繼續派錢持開放態度，完全因為管治失敗，所以急於派錢略紓民困，以減低怨氣。本來應該開源節流，審慎理財，現在繼續出血，這盤數不用讀過財經，也知道難以長期維持下去。

政府理財不善，自身難保，想不到仍大力支持海洋公園，一下子就五十多億元撥款，替其吊命，免得本月關閉，甚至在本周六重開，而迪士尼樂園也計劃在短期內再開放。其實開放不是問題，重點是開放之後有沒有客人來，近十年，內地旅客就是兩個主題樂園的大客及命根，但隨着特區政治不穩，內地客逐漸減少，可以見到兩個樂園的業績也相應倒退。現在入境隔離措施依然生效，起碼要等到七月初才有轉機。樂園重開需要一定的營運使費，但是那些摩天輪機動遊戲找誰去坐？兩個主題樂園的定位及收費早已偏離香港人消費模式，很多市民都是靠生日優惠或者長者門票豁免，才一年去一次。現在才推本地客優惠，實在太遲了，香港人自然懂得怎樣選擇。

海洋公園續命再出發，但外界卻不看好，因為將會減少營運規模，以節省皮費。本來吸引力已經褪色，再縮皮等於惡性循環，難道遊客不減反增？幾可肯定會減少人流。如何開源才是海洋公園生存下去的關鍵。旅遊業界預計報復性反彈機會不高，內地客來港的高峰已過，加上內地經濟也不妙，有能力出外旅遊的，可選擇其他地區例如日韓泰國。這些亞洲地區肯定會大推優惠催谷旅業，日落西山的香港如何和他們競爭呢？

時代洪流誰也敵不過，海洋公園已經完成歷史任務，苟延殘喘，淪為無底深潭，倒不如急流勇退，結束營運，把地皮交回給政府作其他用途，才是真正開源。