台灣高雄市上周六投票，結果九十多萬人支持「罷韓」，不足三萬人反對， 韓國瑜高票數慘敗遭到罷免。

韓國瑜作為草根味道特別重的台灣政治人物，兩年前爆冷當選高雄市長創下奇迹，國民黨背景竟然拿到高票數，一舉攻下以台灣本地人選票主導、一向被視為民進黨票倉的南部大城市，令全台灣都刮目相看。但這股「韓風」竟然會在短短兩年內完全消失，在這次「罷韓」公投中一敗塗地，只拿到二萬五千多反對罷免票，不禁令人奇怪，兩年前投給他的接近九十萬票跑到哪裏去了？

罷韓一役，可以看到台灣是劣質民主最佳示範，選民被政治人物操控耍弄，難得的是他們被耍弄後依然感覺良好。網上看民進黨的操弄政治，才更明白選舉投票，選賢與能的民主制度，需要有深厚傳統，養成習慣，否則制度隨時會變成一些政客的私器。這次罷韓引用的罷免機制是新設計，前所未見，令人覺得是為韓度身訂造。發動「公民割草行動」那些反韓團體列出罪狀，都是雞毛蒜皮小事，其實他當選後便已開始累積，問題是要累積到幾時，何時引爆？

以韓國瑜這類國民黨背景的政治人物，無論個人識見與黨內人脈都不高，在作風保守、論資排輩為尚、行事僵化的國民黨內，只是可有可無的小人物，因為一些個人政途挫敗錯位，誤打誤撞才跑出來，成為異數。

韓的問題是他看形勢不夠遠不夠深，未能先清楚問題的本質，擬訂長遠策略。他遇事缺乏主見，性格搖擺不定，顯得見步行步，全無章法。以獲選高雄市長為例，他不是國民黨寵兒愛將，足夠分量的幕僚不多，能當選主要是靠一些中間游離選票，這些選民本質上是一窩蜂隨大勢，所以他當選後，第一要務應是建立自己班底，鞏固基本盤，盡快做出一些成績去爭取民意。以韓的國民黨背景，要在高雄發揮肯定會處處受到掣肘，所以要步步為營。當上高雄市長後不先努力鞏固陣地，反而聽部分一時忘形的國民黨派系的唆擺，貿然出選總統，明顯給高雄市民被他背棄的印象。韓明知對手民進黨一定會替他扣紅帽子，去上海和香港外訪還不提高警惕，避開見一些內地機構官員，對敏感問題特別慎言，結果很容易被民進黨標籤親中（共），犯下「死罪」。這次罷韓成功，其實他犯的錯誤脈絡清楚，毫不含糊。

國民黨黨內分裂，派系林立，既缺乏眼光，也無策略，只顧各自攬權自重，這次推韓出選總統，放棄本來穩坐江山的高雄，是黨內錯誤決策，一子錯滿盤皆落索，結果是自毀政途，在可見將來翻盤無望。