多行不義必自斃。美國白人警員壓死黑人而引發的暴亂愈演愈烈，儘管特朗普一再擺出強硬姿態，下令各州長動用國民警衞軍鎮壓，甚至出動軍隊也在所不惜，但州長各有盤算，別說鎮壓，直情公開與華府唱反調，表明支持示威者。最不堪的是，連警員都離心離德，為免再因執法而被起訴，索性撒手不管；國防部長埃斯珀亦揚言不支持軍隊介入平暴。特朗普眾叛親離，總統生涯已在倒數階段，一旦沒有總統免於刑責的護身符，會否被追究分裂國家等罪名，以至其「通烏門」是否沒有手尾跟，實在難說得很。

美國今次的反種族歧視暴亂，可謂一面照妖鏡，照出美式民主、人權、法治之虛偽。有統計指出，今年首五個月美國因為警暴致死已有近二百三十人；年齡在廿五歲至廿九歲之間的各種族男性中，被「美國警察殺害」是繼癌症、心臟病、自殺和吸毒等因素之後的第六大死因。美國警暴之無法無天，由此可見一斑。

最令人不齒的是，美國自己深陷泥沼不能自拔，還要對中國惡形惡相指手畫腳。國務卿蓬佩奧發聲明，反駁中方藉今次事件批評美國沒有人權，反指香港和天安門事件的示威者勇於發聲，卻被民兵和警員毆打，美國則把問題警員繩之以法。哈哈，他不提美國警暴，不提「和平示威者」被美警打到頭破血流，只知諉過中國，可謂無恥。港警之守法克制有目共睹，對照動輒殺人的美警，港警簡直是正義典範；至於天安門事件真相自有公論，何時輪到美國政客置喙。

說到美國起訴警察，原因一字咁淺，一來證據確鑿，民情洶湧；二來民主黨州份向與特朗普不和，民主黨州長透過將警察祭旗，挑起反特朗普和反共和黨情緒，有助選情。可憐的是美警淪為「避孕套」用完即棄，難怪紐約州水牛城警方應變小隊在兩名同袍被控二級襲擊罪後，全部退出小隊以示不滿。