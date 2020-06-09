常言道：「學問深時意氣平」，很多人心中有不平之氣，這個看不順眼，那個看不順眼，可能是因為自己對世事所知太少。當你認識多了，知道到處楊梅都是一般模樣，或許就能心平氣和，以更冷靜的態度去觀照世界。

去年，香港正逢多事之秋，不少人在我面前吹鬚睩眼，對中央政府、特區管治班子、香港警察都痛毀極詆，對西方民主國度則表現出無限憧憬。外人不知就裏，定然以為他們批評的，是天下間一群最冷血、暴戾與無能的人，是文明社會不可能存在的惡棍。當時，對着講得七情上面的所謂正義之士，我只能以憐憫眼光視之，慨嘆他們對外面的世界所知太少。

或許上天對蒙昧之人特別垂憐，甫一踏入二○二○年，就向他們反覆開示。新冠肺炎疫情奔襲全球，世界各地都要倉忙應戰，如果說京港政府無能，請問由西歐到北美這些先進國度，又有哪一個政府堪稱有能？全球疫症中死亡人數排頭三位的國家，就包括美國和英國，這兩處地方的行政架構、管治班子，素來為香港人所推崇，但是何以一遇考驗，卻表現得如此蹩腳？

早前，反政府的「黃絲」分子又把香港警察描述得猶如羅剎，提起這批執法者，不少年輕人都咬牙切齒，就像他們犯了甚麼彌天大錯。筆者固然反對一切警暴，認為不論是警是民，只要干犯法規，都應受到懲罰。不過，香港的所謂警暴，跟今日「最文明」的美國比較，只是小巫見大巫。此地的示威延續一年，港警不曾打死過一個人，而美國示威不足一個月，便早已有人成了美警的槍下亡魂。況且，美國的示威者沒敢圍攻警署，沒有火燒異見者，投擲燃燒彈的數量更不及香港的十分之一，他們尚且要受警察如此對待。相比之下，港警的所謂暴行，便不值得大驚小怪了。