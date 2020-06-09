反修例風波至今已經一年，政府多次提出「止暴制亂」，然而黑暴依然，社會亂象紛呈。令人大惑不解的是，期間竟然有唔少公務員參與其中，但政府對違規公務員未見有何嚴懲方法以防止「籠裏雞作反」，反而令人深感政府工呢個「鐵飯碗」，真係唔容易被打爛。

《公務員守則》強調公務員必須政治中立，必須對政府忠誠。然而，黑暴期間有公務員公然煽動同僚集會反修例，促政府回應黑衣人嘅五大訴求。如此食碗面反碗底，結果條友不但冇被革職，連紀律處分都冇，仲升職添！阿哥，你話公務員仲有何守則可言？即使有，冇執行，亦即係一紙空文，係廢嘅！簡單來講，即係學校有校規守則，而教師眼見學生違反校規卻不執行，整整吓學生必定視校規如無物，照舊打架欺凌、欠交功課，反正犯錯又冇事，唔造反又點對得住飛揚騷動嘅青春？公僕有鐵飯碗，搞事都唔怕打爛，唔玩嘢如何消磨時間？又點對得住政府嘅大愛包容？如何凸顯打政府工嘅優勢？

呢，公務員事務局局長聶德權日前出席座談會時，拋出公務員「雙重身份」論，指明對國家及特區政府要有正確認知，亦須具備政治忠誠，適應新時代等。啲高官至叻廢噏當秘笈，吾人聽慣聽熟，口旱旱，當食咳糖，有學者批評佢「得把口」。

唉，喺香港做高官，點都要有一招傍身嘅！乜招咁巴閉呀？嘻，講就天下無敵，做就有心無力咯！個個都「好打得」，一招半式，嚇死半隻病貓或者冇難度！

古人說：「邦之興，由得人也；邦之亡，由失人也。得其人，失其人，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。」國家興亡，社會興衰，其實都非一朝一夕，「其所由來者漸矣」，這個「漸」字，是個量的變化過程，香港回歸近二十三年，中央所託非人，即使「兩辦」，何嘗分得清誰是朋友誰是敵人？