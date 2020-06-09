港府修訂《逃犯條例》掀起曠日持久的反政府抗爭，黑暴即將一周年，香港亦沉淪了一年，經濟衰退、百業蕭條、社會失序、民生困頓，香港人真應該與黑暴算一筆總帳！

這一年，香港以混亂與暴力成為全世界的焦點，數不清的街頭遊行及集會，無從計算的打砸燒搶，從統計處公布的二○一九年消費零售數據來看，只是消費類、零售等幾個可統計行業的損失已最少超過一千億元，其他的香港損失根本無法量化。在筆者看來，經濟損失是小事，最核心的損失是人，是港人對法治與自我約束的鬆懈，是守法意識及道德瓦解的恐怖；是家庭與社會成員間因政治爭拗而關係撕裂，同坐一條船的同心協力已灰飛煙滅；是社會上壁壘分明的互相仇視、警民針鋒相對的扭曲現實；還有歪理當真理，教育及專業政治化的自殺式發展。

一年之間，香港失去了四十年來支撐香港繁榮、安定的核心價值，在政治狂熱與盲目跟風下，許多本該有為上進的人成了枉法者；而香港則因黑暴浪費了整整一年，在區域競爭中又一次大落後，被亞洲多條「小龍」狠狠拋在身後。

香港這列在軌道中失靈的火車，還能夠重新啟步嗎？一個地區的進步基礎是人，但是香港的年輕世代卻被誤植了太多歪理，他們聲稱愛香港、救香港，方法卻是所謂「黃色經濟圈」、仇中拒中，這樣的自閉方法能夠救香港嗎？

香港必須革新教育，重整社會各界對法治、公民教育等價值觀的看法，香港必須走出過去一年的混亂，才有機會重新啟步。事實上，現在的香港除了金融業還有優勢，其他行業競爭力已大落後，而且有些機會已經永遠失去。一年前的六月，香港開始暗無天日，一年後終於亂中有機，隨着「港版國安法」、《國歌法》相繼出台，香港搭建了一個告別過去的平台，從今天起，香港新開始來了。