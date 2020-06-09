筆者所屬政黨上周六舉辦「關注犯罪年輕化問題」圓桌會議，出席會議的警務處處長鄧炳強表示，去年六月至今年四月，共有八千多人涉及修例風波被捕，在這些被捕者中，有四成報稱是學生，其中一半是大專生，超過四成是中學生。他慨嘆道：「究竟是誰將我們善良的年輕人變為充滿仇恨的惡魔？」

鄧炳強表示，罪魁禍首是修例風波中政治紅利的得益者，他們不斷抹黑、污衊警隊，利用假新聞、假消息，向青少年灌輸仇警情緒，更把暴力英雄化、浪漫化，令不少青少年的價值觀被扭曲，以為只要符合自己利益或信念，就可以為所欲為。

法庭於早前審理一名十五歲少年投擲汽油彈案，法官居然大讚被告是「優秀嘅細路」、「滿腔熱血」、「主動及樂意幫助香港」、「有上進心」、「追求公義」等，僅判處被告十八個月感化；去年九月屯門發生暴亂，一名涉案的女大學生被搜出面罩、護目鏡等裝備，還有一條九十厘米長的膠棒，她承認在公眾地方非法管有攻擊性武器，但竟被裁判官讚揚她是個「有抱負、有理想」的年輕人；一名男學生去年十月在黃大仙紀律部隊宿舍附近向警方投擲磚塊，法庭由始至終都像在是為被告尋找脫罪理由，寧為其辯護，亦不願信警員，判處被告罪名不成立。究竟是甚麼道理，犯了法還要被表揚、被肯定、被脫罪？違法便是違法，年輕人也沒有特權，法庭請不要傳遞錯誤的訊息。

曾做過英國大法官的哲學家培根說：「一次不公正的司法判決，其惡果甚於十次犯罪，因為犯罪只是弄髒了一支水流，而錯誤的司法判決則是污染了整個水源。」也可以說，法庭讚美年輕人犯罪的判決，污染了整個水源。

會議總結犯罪年輕化六大成因：攬炒派政治領袖美化暴力、鼓吹犯罪行為的言論；朋輩影響，年輕人互相慫恿的羊群心理；假資訊鼓吹和煽動仇恨；網絡的影響力，假資訊透過網絡傳播得好快；政治凌駕專業，一些老師、律師、社工等把他們的政治理念灌輸年輕人，凌駕專業；年輕人自身問題，包括向上流問題、家庭結構和成長環境等。

從戴耀廷的「違法達義」，到楊岳橋的「留案底令人生更精彩」，再到梁家傑的「暴力有時可能是解決問題的方法」，這些所謂「法律界」的言論，把年輕人變為充滿仇恨的惡魔，惡化犯罪年輕化趨勢，被捕者包括十多歲的小學生，當中一人已先後四次被捕。其實，在修例風波期間被捕的青少年也是受害者，他們會犯法、會坐牢、會失學、會前途盡毀，再回首已是百年身。

筆者所在政黨提出四方面建議：一、執法部門應從預防及宣傳方面打擊青少年罪行；二、政府應制訂《防止網絡虛假資訊法例》，禁止任何人在社交平台及網絡傳播虛假資訊；三、針對教材和教師操守問題，應設立教材資料庫、制訂師德及被裁定違法教師名冊、調整對違規教師的懲處機制；四、針對學校教育問題，應在大、中、小學全面推行守法教育及德育教育。