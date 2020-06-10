功夫茶：凍薪不足息民怒　高官無能應下台

尋日係反修例風暴一周年，林鄭出席行會前見記者，緬懷過去又講咗一番「廢腑之言」，佢話過去一年香港經歷唔少困難、嚴峻局面，每個人都應該吸取教訓，包括政府和立法會議員，強調香港承受不起亂局！公共財政面對好大挑戰，是以政治委任官員，包括各司局長及佢自己在內，未來一年唔會按調整機制加薪！

喂！呢啲咪叫做指冬瓜話葫蘆囉！過去一年，政府止暴制亂無能，加上抗疫防疫又係乏善可陳，大人失業細路失學，港人活得實在辛苦，難展歡顏！而你哋班高官就飽食無憂米，林鄭仲要廢噏「每個人都應該吸取教訓」！

講真，你哋啲月入三、四十萬蚊嘅問責高官，有冇勇敢面對挑戰奮身盡力為香港吖？如果有，香港又何至於亂成一鍋粥？成個管治班子民望長期低殘，德不稱位，能不稱官，又何德何能配擁有高薪厚酬，人工高過歐美政要？依家凍薪一年又話與民「共度時艱」，偉大到亮過天邊那顆北極星！好心啦！如果稍有羞恥之心，應該主動減薪兩至三成啦，凍薪又何足以息民怨、平民憤喎！

回歸以來，社會所積累嘅深層次矛盾，就恍如雪球般愈滾愈大，重中之重嘅房屋政策一無是處，輪候公屋嘅名冊長過萬里長城；教育政策一塌糊塗，一場黑暴竟然有三千多名學生被捕！公營醫療體系長期負荷過重、標準工時及全民退保遙遙無期！嗱，根據政府最新數字，即使喺福利政策介入後，長者貧窮率仍高達近百分之三十一！咁就難怪七老八十嘅老人家仍然彎腰駝背在街上執紙皮！要言之，經濟、政治、民生無瓣掂，成班廢官自己就歲月靜好，基層市民就愁眉深鎖，你哋唔覺得自己尸位素餐而𢭃咁高人工會有啲啲唔好意思咩？或覺得上天厚待你哋係家山風水好啫？

講起尸位素餐，功夫茶自不期然就彈出被外界炮轟為「避政司司長」嘅鄭若驊啦，佢霸住毛坑不拉矢，出道至今，民望長期食泥！嗱！最新民意調查結果顯示，佢評分僅得十八點七分，喺三名司長中繼續包尾，換句話講，即係又「墊司底」，被評表現拙劣！咁又真係冇講錯噃，司底驊失職瀆職，檢控無能常甩轆，廢到連大仙都話佢「扮嘢釣魚損法治」。一四年違法佔中三十九名搞手至今仍逍遙法外；黑暴以來被捕近九千人，而至今只千多人被起訴，其中仲要唔少因檢控甩漏而脫罪，佢有冇正視「警察拉人，法庭放人」嘅問題吖？唉！林鄭幾打得都冇用，為政不懂「審擇左右」，結果自己亦一褲都係，民望係歷屆特首中最低！一樣殘到阿爸都唔認得！一眾廢柴高官，一味吹得又唔問責下台，點息民怒吖？