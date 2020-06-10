正論：財赤仍倒錢落海　不自量力救國泰

特區風高浪急，驚濤拍岸震撼不絕。受到新冠肺炎疫情及管理不善引致財困，本地龍頭國泰航空急需救亡，昨早突然停牌，午間於聯交所上載公告，宣布三百九十億港元的資本重組，政府以近三百億港元入股及提供貸款，這是政府首次向私人公司注資，史無前例，引起各界爭議，究竟政府是否應該出手。

首先，不少人質疑特區政府這次做白武士，與海洋公園向立法會申請撥款的方式不同，做法有點「打茅波」，繞過立法會，沒有申請撥款。透過土地基金注資二百七十三億港元，當中一百九十五億元用作購買國泰優先股，並向國泰提供七十八億元過渡性貸款，國泰另外透過供股集資餘下所需一百一十七億元。政府雖然聲稱向立法會發出了文件，將到立會討論，但實際是先斬後奏，難以避免招人話柄。

外間亦批評為何早前香港航空也是陷入財困，政府卻未有出手相救，沒有一視同仁。政府備受質疑，解釋指兩間公司在規模、網絡覆蓋及財困情況都不一樣，強調今次是要保住香港國際航空樞紐的地位，因為本港航空事業佔GDP百分之四點九，國泰在客運及貨運佔全港總額近半，地位重要，若是大裁員，將會影響香港對外航空交通。話雖如此，始終未能符合中立公平原則。

縱有千百個原因救國泰，但政府不自量力，泥菩薩過江，自身難保，單這一個理由足夠令人不能接受整個注資計劃。暴疫夾擊，加上中美貿易戰，以及未來西方因為「港版國安法」可能作出的制裁行動，經濟堪憂，又要紓困救企業救市民，已經動用二千八百多億元，財爺陳茂波預告未來日子艱難，二○至二一年將面對二千多億元赤字，往後數年亦難轉虧為盈。政府不要忘記自己才是全港最大僱主，亦是市民血汗金錢的守護者，在此惡劣時勢，自顧不暇，還要逞英雄，這不是「好打得」，而是「好大喜功」。

政府開源節流無功，甚至經常打腫面充闊佬，近六年動用六十億元處理假難民，養癰遺患，而且又敗家大花筒，近年的基建工程動輒耗資千百億元，但大部分都淪為大白象工程，醜聞及事故不絕，港珠澳大橋及高鐵都是蝕本貨，回本無期，沙中線爆出短筋事件，連安全也成疑。還有死心不息，橫跨廿年的萬億明日大嶼計劃，簡直是想倒錢落海，掏空庫房。

港府近期的紓困措施造成財政赤字大幅增加，財政儲備由逾萬億元水平降至八千至九千億元左右，只能維持十四至十五個月的政府開支，岌岌可危。政府雖然擁有約四萬億元外匯儲備，但過去每當本港出現銀行體系不穩或金融危機，外匯基金就擔當着重要角色，是銀行體制面臨危機時的最後防線，亦是捍衞聯匯制度的彈藥。此乃定海神針，萬萬不可動搖。

政府內憂外患，坐食山崩，任何高風險的投資都不應冒險，現時結餘為二千二百億港元的土地基金透過「未來基金」存放在外匯基金作投資，今次對國泰的投資是由投資組合中撥出，然而各界憂慮這次投資的回報率，甚至能否回本。截至今年四月，國泰及國泰港龍未經審核虧損已經高達四十五億港元，由於全球疫情導致航班需求極低。國泰及港龍削減客運網絡運力至百分之三，近期平均日載客量不足六百人，與以往平日約有十萬名乘客，簡直是天淵之別，失去百分之九十九的收入，甚至考慮申請政府保就業計劃。公司高層坦言難預測何時可回復客運需求，強調昨日公布的重組是國泰唯一的計劃，若無政府注資，公司將會倒閉。政府出錢不出力，強調注資並非入主國泰，無意長線持有其股權，更不會參與公司的日常營運，運作仍由國泰的管理層及董事會負責，只是會委派兩名觀察員列席董事會，直至國泰償還其貸款及利息為止，擺明一副置身事外態度。國泰高層自己不敢保證前景，特區政府諸公是外行人，又何來的投資信心呢？

政府把重整公司重責交託給國泰管理層，最是令人擔心。國泰航空淪落至今時今日境地，陷於生死存亡，主要是因為管理不善，新冠肺炎疫情僅是駱駝背上最後一根稻草。從全球最佳航空公司排名跌出三甲，劣迹斑斑，管理層責無旁貸，在二○一五年錯估油價走勢，進行長期燃油對沖，以致公司大蝕數十億港元，近年虧蝕連連，上級賭輸期油，卻由下屬承擔責任，屢傳裁員及減薪潮。士氣大挫，服務水平亦急速下滑，事故頻生，乘客投訴不絕，二○一八年爆出大規模洩露乘客私隱事件，涉及九百四十萬名乘客個人資料，更延遲逾半年才對外公布。去年更有多名員工捲入反修例示威事件，國家民用航空局向國泰發出整改「重大航空安全風險」的命令，導致內部出現重大人事變動，一名機師更被控暴動罪及一名空姐被控非法集結，亦有空少涉嫌利用職務之便走私「冰毒」到南韓。試問，一間千瘡百孔的公司，現況簡直是九死一生，又如何起死回生呢？

官媒最近指香港教育中毒已深，必須有一次徹底的「刮骨療毒」，國泰病入膏肓，也是應該要拆骨換血，更弦易轍。國泰最大股東是英資太古，英美一條船，兩國在近年經常干預香港事務，更就反修例及國安法事件，大做文章，聲言採取行動，不搞散香港誓不休。既然政府認為國泰在香港航空業的角色難取代，如像國家的航空公司，需要動用公帑拯救，倒不如由真真正正的國航持有國泰，一勞永逸，免除日後更多疑慮。這次投資計劃若港府行使認股權證，將持有國泰約百分之六股權，太古、國航及卡塔爾航空持股比例，將分別降至百分之四十二、百分之二十八及百分之九。由國航從英資手上收購國泰，並非遙不可及的事，總勝過由港府獨力支撐，更加出師有名。

國際政治局面波濤洶湧，香港是一艘不斷漏油的破爛漁船，七百萬條人命繫在這條破船，身家性命財產瀕危，應該是奮力為自身補洞，切勿不自量力拯救其他沉船，免得被其拖累，一齊墮進萬劫不復的漩渦中。