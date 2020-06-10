神州觀察：旱澇災害年年有　用心防治保太平

若論天下蒼生最虔誠的祈願，無非「風調雨順」四個字，無雨就是旱，雨多便為澇。千百年來，水旱災害如同噩夢一般纏繞着人類社會，亦成為歷朝政府的心腹之患，中國歷史上多次農民起義都是由此而生，天災治理不好就會淪為人禍，令天下沒有太平日子過。

受連日暴雨影響，廣東廣州市花都區及廣西河池市金城江區相繼發生山泥傾瀉，及有民房遭山泥掩埋，至少三人遇難，兩人受傷。而據官方統計，自月初以來，暴雨已導致兩廣、貴州等多個省區一百七十多萬人受災，多人死亡或失蹤，十幾萬人需緊急轉移安置，一萬多間房屋倒塌或損壞，直接經濟損失近三十億元。

這樣的場景並不令人陌生，甚至可說是司空見慣，年年都有；無可否認，中國是一個自然災害頻發的國家，尤其水患對於整個民族的生存發展威脅極大。如今動輒又出現五十年、百年一遇的洪災，來勢十分兇猛，譬如一九九八年那次，不但在長江流域形成上中下游全流域特大洪災，珠江、閩江乃至松花江等主要河流的幹支流亦先後出現災情，最終釀成四千多人死亡，直接經濟損失逾兩千五百億元，至今令人猶有餘悸。

目前中國南方地區又進入汛期，當局早前警告稱，今年汛期區域性暴雨洪澇預計會猛於常年，要求各地及早做好防汛搶險工作，確保安全度汛。然而要求歸要求，能否做到又是另一回事，像湖南省已有四座水庫水位超出汛限，以致境內二十多個縣市區發生洪澇災害，涉及九萬多人，一些鄉鎮有人死亡及遭山洪沖走，生死難料。洪水並影響到鐵路交通，深圳北站日前宣布多條高鐵及動車線停駛，廣西更有動車出軌翻側，所幸未有造成嚴重人員傷亡。

據指內地多年來已建成近十萬座水庫用於防洪洩洪，可為何每至汛期仍潰不成軍，是數量還是質量問題？數量不夠就加建，質量不行就改善，總之錢不是問題；各地防洪堤壩盡可以築得高些，縱不能一勞永逸，也不致每次都被淹沒或沖垮，讓百姓走避不及，家園盡毀。朱鎔基當年站在防洪大壩上破口大罵，更是因為出了豆腐渣工程，罵一次能管多久亦不好說，只是從年年防洪、年年失守的結果來看，腐敗問題或未是最緊急，內地現時的防洪方案與水平究竟如何，才更讓人擔憂。

當然，「水來土掩」的道理誰都懂，問題得有土才行，這些年大江大河水患日趨嚴重，就是因為各種破壞自然的行為加劇導致，水土流失情況觸目驚心，早已形成惡性循環，不是洪災走了旱災來，就是這邊防洪那邊抗旱，沒休沒止，千百年下來仍無法有效解決，現代中國到底進步在哪裏？