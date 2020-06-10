世界視線：攻擊政敵無底線　特朗普患失憶症

面對愈演愈烈的反警暴示威怒潮，美國總統特朗普的連任之路愈來愈難行，跟對手前副總統拜登的民意支持度差距愈來愈大。除了「外患」，特朗普同時面對黨內離心離德的壓力，包括小布殊時代的國務卿鮑威爾等重量級大老，表明今屆不會撐他。形勢嚴峻下，特氏惟有使出他的拿手絕活：甩鍋。

白警跪殺黑人事件，令美國民眾再次關注警暴問題，在事件起源的明尼蘇達州明尼阿波利斯市，當地市議會大部分議員日前表態支持解散該市警察局，民主黨則向參眾兩院提交法案。對此，特朗普強調自己致力維護「法律與秩序」，斥責激進民主黨人是「瘋子」。

或許特朗普已把從政的「初心」忘記得一乾二淨，他當初靠着高舉「清除華盛頓政壇的泥沼」糊弄民眾，怎麼現在又變成了「維穩」急先鋒？根據他經常援引的「深層政府」理論，警隊應跟FBI、CIA等一樣，屬於「沒有經過選民授權的建制」，應該進行傷筋動骨的大手術才對。

特朗普攻擊對手最毒辣之處，在於將不同概念混為一談，然後扣對方帽子，明明「警隊改革」跟「解散警隊」是兩碼子事，而前者才是包括拜登在內的主流民主黨的意見，他們要求將部分支持警隊的經費，用於其他改善少數族裔處境的政策上，特氏不管三七二十一，將兩者畫上等號，明擺着誤導選民。事實上，拜登已經表明，自己明白民眾對警隊的不滿，他支持進行改革，但不認為應削減警隊的經費。

最諷刺的是，正是同一個特朗普，去年還發推文抨擊拜登支持一九九四年刑法，導致國家出現「歷史上最黑暗的時期」。該法案最初由拜登撰寫，後來經克林頓簽署後生效，當中包括擴大聯邦死刑的適用範圍、為十萬名警察提供資金，並為全國各地社區警察提供一百四十億美元補助金，批評者認為，該法案導致非裔美國人遭大規模監禁，特氏正是以此為攻擊點，呼籲黑人不要投票給拜登。為了博連任，特氏在短短一年後就換了另一副臉孔，看來權力不僅使人腐化，更使人失憶。