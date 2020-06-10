全國人大通過制訂「港版國安法」，這個決定不論甚麼人瘋狂反對，都不可逆轉。然而，香江反對派和外國勢力並不甘心，正在組織力量、製造輿論大舉反攻。他們自恃有至今未平的反修例暴亂的兇惡聲勢，正在把進攻矛頭對準國安法。他們非法集結、搗亂破壞、使用暴力，鼓吹「公投」，罷工、罷市、罷課等等。

現在香江府衙、林鄭月娥已不敢像反修例風波暴亂時玩姑息縱容、綏靖投降了，而是不得不隨着朝廷的調子支持「港版國安法」。這就是形勢比人強，這就是中央的決心、意志和決策決定着香江府衙、特首林鄭的表現，中央過往實在太給他們面子了，太瞻前顧後了，太相信他們聲稱的「香港事要用香港的辦法辦」、「要由香港人自己辦」了，太擔心「國際輿論」了，該做的事情不敢做，直到熬不下去了，才端正主人家的態度，使出主人家的權力，令形勢有所好轉。

然而，僅僅這樣是遠遠不夠的。反修例暴亂造成的極為惡劣的形勢，以及香港行政、立法、司法體制造成的深層次矛盾，造成的反對派佔優的局面並無改觀，也不可能因為中央推出了「港版國安法」就為之改觀。相反，反對派更會抓住反國安法，更瘋狂的反中亂港。「港版國安法」能否管用，很快就會面臨考驗，很快就會讓世人看到它是一件利器，還是一隻無牙老虎。

而要成為有牙老虎，取決於朝廷的「港版國安法」要在香港行使完整的執法權，也即對危害國家安全的案子要能行使抓捕、調查、取證、檢控、審判之權。對此，「港版國安法」中不但要有明確規定，而且駐港國安機構要在具體案子中行使，香港整個司法體系只有配合及服從的份，相關案件的流程是在香港辦理，還是部分在香港辦理、部分在內地辦理，由國家司法機關說了算。

現在，那個律政司司長鄭若驊卻在為香港方面爭奪「檢控」權，可知香江府衙問題不簡單，阻力多多也。