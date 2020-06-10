許多人建議，「港版國安法」落實後，中央不僅應在香港設立執法機構，而且應設立特別法庭，涉及國家安全的案件只能由中國籍法官審理。對此，反對派尤其是那班以「藍血貴族」自居的大狀照例群起而攻，聲稱這是荒天下之大謬，將會嚴重破壞一國兩制、司法獨立不再存在云云。這分明又是無理取鬧，涉及中國國家安全的案件由中國籍法官審理，乃天經地義的事，有甚麼好質疑？美國和英國能夠容許外籍法官審案嗎？實際上，美國和英國根本不可能有外籍法官，更不可能將國家安全的大事交給外國人處理。

香港有一個很奇怪的現象，就是外籍法官竟然比本地法官多，特別是終審法院，二十三名法官中，外籍法官就佔了十五位，真可謂鵲巢鳩佔。雖說這是歷史遺留下來的問題，但回歸已經近二十三年了，情況依然沒有任何改變，整個司法系統依然由洋人及其代理人牢牢把持，寧非咄咄怪事？三歲小孩也知道，外籍法官只會效忠自己的祖國，而不可能效忠中國，將涉及中國國家安全的案件交給他們審理，正如將國家主權交給外國人一樣，這才是真正的荒天下之大謬。

事實上，澳門早就自行完成《維護國家安全法》，更已修訂《司法組織綱要法》，列明只有中國籍法官和檢察官，才能處理涉及國安的案件。同樣是特區，澳門可以，為何香港不可以？

不近情者多藏奸，反對派及黃絲大狀阻撓「港版國安法」，反對中央擁有執法權及司法權，恰恰證明他們心裏有鬼。這班人掛羊頭賣狗肉，以「司法獨立」蒙騙港人及中央二十三年了，還想繼續蒙騙下去。關鍵在於中央的態度和決心，不出手則已，要出手就不能有絲毫猶豫，除了必須堅持執法權及司法權，也不能放棄追溯力，這樣才能使「港版國安法」發揮最大威力。反對派氣急敗壞也好，外部勢力說三道四也罷，都不必理會。