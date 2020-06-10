政府派錢本來很少人異議，可是在二月財政預算案公布後，大家望穿秋水，等了差不多四個月後，才知道又要等兩個星期後才接受登記，而且需要有電子戶口才可以盡早申請，最快要七月八日才收到錢。很多公公婆婆沒有電子戶口，要用書面申請，又要比人慢一步才收到這一萬元。而且長者是眾所周知高危一族，要到銀行排隊申請，人潮聚集，亦增加播疫的可能。

如果等開飯充飢的話，五個月早就餓死了，甚至交醫藥費亦來不及。永遠是一句「遲到好過冇到」，如果每次都要和鄰近地區比較例如澳門，相信不少香港人會被氣死。政府紓困措施已經動用差不多二千八百多億元，但大家覺得生活好過了嗎？俗語有云，風吹雞蛋殼，財散人安樂，政府花了這麼多錢，但不見得市民會感到安樂。這些錢都是血汗金錢，其實是還富於民，不用感恩，而金額有限，所以政府表示對派錢持開放態度，意味還有第二次可能性。

可是政府再派錢，都不可能解決現時社會撕裂、民不聊生的局面。拿了這一萬元，交了租，也就沒有剩了，明天還是要面對疫症、失業、暴潮等種種壓力。政府可有想過如何幫市民根治這困擾多時的問題嗎？失業率不斷飆高，預計裁員潮倒閉潮不會停止。香港經濟需要新的動力，以往依靠個人遊的日子已經過去，紓困緊急，節流不太可能，重要是如何開源。其實香港是國際金融中心，這個金漆招牌如果能保持，整體環境亦不會太差，可惜是政府倒行逆施，縱暴容亂，治安毒瘤一個又一個滋生，假難民滯留，南亞幫橫行，黑暴變了風土病，你叫外資如何有信心投資呢！將來相信亦有可能會有大量撤資，但不一定是因為「港版國安法」的實行，而是投資者對特區政府感到絕望。城內的人等死，城外的人才不會自尋死路，跳進維港這渾水。