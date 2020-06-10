「叛國禍港四人幫」之一的李柱銘，日前一頭白髮上電視受訪，席間竟大言不慚聲稱反對暴力、反對港獨，更忽然贊成港府就二十三條立法。為了在國安法實施後留一條狗命，不惜以今日的我打倒昨日的我，令人嘆為觀止。

去年反修例黑暴最瘋狂之際，李柱銘連同漢奸黎等人大搖大擺參與及號召非法遊行，李作為資深大律師，對黑暴種種暴力違法行為從沒譴責，更狂妄揚言若要暴徒停止暴力衝擊，港府就要先答應落實普選、廢除中聯辦等要求；至於港獨旗幟、標語、口號，由去年至今均被暴徒高舉兼叫得震天價響，何時有見過李漢奸與港獨劃清界線？反而一直以言論自由做擋箭牌，為港獨背書。

現在好了，中央天威難犯，李漢奸死到臨頭才急急改口，一時說港獨「羅曼蒂克但危險」，一時又說二十三條若不損人權自由，民主黨也會支持。嘿嘿，一直將二十三條妖魔化的是他，現在說支持的又是他，政客比妓女更不可信又一鐵證。有人為了不想「舒服晒」去坐監，原則底線也可隨時拋棄，可憐的是受他煽惑充當暴徒的後生仔紛紛淪為階下囚，「民主鬥士」卻早已華麗轉身了。世事如棋，對照去年李漢奸等人的囂張，更見今日的「死狗」是自作自受。他們真的以為煽動後生仔到處暴力破壞，就能跟北京講數奪權變天，直把北京當成紙老虎。卻不知道，共產黨正是以鬥爭起家，香港一班洋奴漢奸算甚麼？中央管理全國十四億人口，香港再重要也不比全國重要，挾香港以令中央，真的只有一班無腦漢奸才以為行得通。

就連在黑暴期間跟中國對着幹的德國，外長亦急急改口，不但不響應黃之鋒制裁中國的建議，反而忙不迭撇清關係，指小漢奸的政治立場「包含分離主義傾向」，與德國政府對中國方針不符。何謂識時務者為俊傑，老嫩漢奸還須向洋主子多多學習。