世界上最困難的問題，有時得用最愚笨的方法解決，但不是最聰明的人，卻明白不了這微妙道理。

諸葛亮本領高強，神鬼莫測，跟他對戰，自然是天下間最困難的事。然而，你若問計於傻子，他可能認為這事簡單不過，會逕直告訴你：「打不過就不要跟他打，我閉起門來，不就可以了嗎？」諸葛孔明那顆三國時代最聰明的頭腦，結果就是栽在對手「不戰、不降、不走」的策略上，但能夠相信這種笨方法，又能堅持始終，卻要魏國最有智慧的人司馬懿才可。魏蜀爭雄，能笑到最後的畢竟是司馬氏。

如今舉目全球，最難纏的人莫過於美國總統特朗普。但不必怕他，打從此君上任的第一日，筆者便建議跟他對壘只消用最笨方法，自個兒站到遠處，看着他就猶如看着傻子舞劍，他叫你歡呼，你就作勢起起哄，他向你攻來，你就退後幾步。傻子舞着舞着，自然會割傷自己，你根本不必費神去跟他硬拚。

可惜，中南海的領袖不甘心做司馬懿，不肯沉潛，偏愛跟傻子硬磕，到頭來兩敗俱傷，自己的傷痕不比傻子少，如今恐怕會失去歐美大部分地區的5G建設權。所謂「得5G者，得天下」，中國平白失去了一個得天下的機會。

今天，又有另一個人有機會成為司馬懿，端視他是否夠聰明，能明白以至簡馭至繁的道理。美國民主黨總統參選人拜登正式掛帥，挑戰現任白宮主人特朗普的寶座。

筆者建議拜登也是用最笨的方法，就是甚麼也別做，任由對手四處張揚。特朗普天天曝光，自然就會天天暴短，今日叫民眾喝消毒液清除病毒，明日又說會預備惡犬去對付示威者。你聽了千萬要沉得住氣，也不必費神去跟他辯論，由他繼續獻醜，坐到十一月，白宮主人自然會換你來當。