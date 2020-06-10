本報關心時事關心社會關心百姓，已經深入民心。大家必然記得假難民對香港造成嘅治安困擾，譬如他們參與販毒、賣淫、搶劫、打鬥，甚至淪為社團成員參與黑幫活動等等；本報投下巨大人力物力資源去跟進報道，期望特區政府加大力度去處理這個社會毒瘤，可惜這麼多年來，言者諄諄，聽者藐藐。

本報對處理假難民給予許多切實嘅建議，例如改善審核程序、設立禁閉營，並一直鞭策政府退出聯合國《禁止酷刑公約》！可惜咁多年嚟特首都側側膊唔多覺，情願豪花公帑養毒菌，笨到冇人有，唔通咁就叫做「事不避難」？不聽東方言，吃虧在眼前！假難民尾大不掉，遺禍至今，廢柴政府處理假難民問題，依老朽觀察，依然停留喺紙紮公仔階段，即係有神冇氣吖！

嗱！本報人才濟濟，眼見遊艇船隻泊位嚴重不足為人詬病，日前又來為廢柴政府借箸代謀，可謂用心良苦！本報視察本港多個水域後，構思海灣例如吐露港可變身遊艇俱樂部，設置魚骨形碼頭及泊位，以增加遊艇泊位數目，且井然有序，悅目醒神到呢！同之前觀塘避風塘船隻亂泊，真有雲泥之別！仲有喺岸邊提供康樂設施配套，畀船主及愛好水上活動嘅市民同時享受海灣！

魚骨形藍圖一曝光，各界齊齊叫好，可讓大量船隻有序停泊，亦可創造更多就業機會，而且唔應該只得私人遊艇會，要令多啲人可以享受到水上活動。本報藍圖提到嘅吐露港，事實已具備發展條件，老朽都冀望政府可以妥善規劃，並降低參加水上活動成本，讓一般市民都可以負擔。

萬事俱備，只欠政府積極考慮推動！之不過，對住呢個廢柴政府，老朽有生之年，希望享受吓岸邊風光，尤其是黃昏時看山頭吐月，紅盤乍湧，有三點式美女在玩水上活動，嘻哈笑語，恐怕會係奢望！