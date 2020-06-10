美國、香港都出現嚴重的社會衝突，不少本地與內地學者為香港把脈時，都將禍源歸咎於房屋及教育政策失敗，社會炸彈一旦被政治引爆，便成為港獨及黑暴等毒瘤。不過，近日美國有著名投資專家解構美國暴亂之源，談到社會行動若把目標置於社會制度之上，制度危機便會來臨，其看法頗有獨到之處，值得港人深思。

該名專家是全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人達利奧（Ray Dalio），他執筆寫自己對美國近期抗爭運動的看法，謙稱自己只是一個投資人，不涉足人權、法律、政治，因此只從社會行為及意識觀察來回應事件。在投資世界裏獨樹一幟的達利奧，這次的意見又引起不少關注。他認為，美國人現在面臨兩條路，一是深思熟慮走向協商；一是聚集自己的盟友一起對抗對方，像戰爭一樣。他認為美國在走第二條路，其實香港亦一樣，國安法姍姍來遲，即使能煞住港獨日益高張的氣燄，但無助制止兩個意見分歧的陣營愈來愈背離，愈來愈死鬥。

老於商戰的達利奧認為，分歧中的陣營，若將目標看得比社會制度更重要時，制度本身就會陷於危險中。看看過去一年的香港，以及近日的美國，社會秩序蕩然無存，維持治安的警察公權及公信力岌岌可危，香港還添上一個議會癱瘓，無法運轉，這不就是達利奧所說的社會制度危險了的局面嗎？

正如達利奧所說，若社會大眾對制度公平性、公信力，及制度對自己的保護產生懷疑時，便會威脅社會框架，這是可怕的！他認為美國正愈來愈接近這種情況，因此他發出呼籲，希望有所改變。

香港呢？套用達利奧的分析，筆者認為香港根本已百分百進入危險情況，社會制度的千里之堤已被蟻毀去不少，幸好堤壩未潰，還有得救。直墮深淵前，香港獲得一個最後掙扎與煞車的機會，萬幸也。