神州觀察：城管圍毆小攤販　盛世螻蟻活命難

北上廣深等內地一線城市近期接連表態抵制「地攤經濟」，認為這股「人間煙火氣」與他們「高大上」的形象十分不符，紛紛要求城管部門加強執法，整治相關行為。其實愛惜形象的何止是一線城市，就連一些普通縣城亦容不下擺地攤的，平常時期如此，世道艱難時候亦如此，根本不顧基層死活。

河北衡水市棗強縣一名在商廈停車場內擺地攤的老翁，近日遭當地多名城管人員暴打，有人揮拳，有人腳踢，有人拉扯，最終將老翁按壓在地進行圍毆，攤位上的貨品被掃落在地，所賣氣球亦脫手飛走，現場一片混亂。有民眾見狀上前勸阻，非但不獲理會，眾城管反而惡言相向，態度十分兇狠，果然不負「惡城管」之名。

事後當地有關部門表示已免除涉事城管隊中隊長職務，其餘打人城管則被停職調查；當局並已找到被打老翁當面致歉，承諾會讓涉事人員承擔相應責任，當地警方亦已介入事件。然而正如有網民所說，內地屢次發生城管過度執法、毆打小攤販等問題，一再與當局宣揚的文明執法背道而馳，情況令人失望；尤其此事發生在當局鼓勵地攤經濟、夜市之際，更加不可原諒，對涉事城管尤需從嚴懲辦。

眾所周知，新冠肺炎疫情導致內地經濟嚴重受挫，封城抗疫的代價就是全面停工停產，百業凋敝，以致一季度國內生產總值出現了歷史罕有的負增長。這種情形又使得自中美貿易戰以來業已呈現的失業率問題更趨惡化，糟糕程度不亞於上世紀八九十年代因國企改制引發的大規模失業潮，當局更將「六穩」升級至「六保」，保就業、保民生成為重中之重，並提出「放水養魚」等一系列紓困措施；但是從失業到復業並非放水就能立即解決，水流量、速度、輸水工具都是制約因素，人比魚未必就能撐得更久。

是故擺地攤這一祖傳的生存手段在任何年代都不應受到排斥，關鍵時候還可起到保命作用，至少自中共建政以來，此舉已被多次拿來救急，亦被證實是行之有效的辦法。面對本次失業危機，國務院近期亦積極站台宣傳，指出「人間煙火」與「高大上」同樣重要，不應厚此薄彼，原因就在這裏；城市定位再怎樣高端，總有低端人口存在，最終目的更應是為所有社會階層服務，不能只顧着將火箭衞星送上天，卻不顧底層民眾死活。

至於擺地攤帶來的衞生、交通管理、衝擊其他商業社區等問題，亦非完全不可調和之物，至少像國內有四川成都等城市可以做到，國際上更不乏成功例子。自己若真的不懂，大可向別人請教學習，哪怕將之作為民眾短期自救的手段，政府也當全力幫襯才是。