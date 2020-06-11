功夫茶：國泰燶完又復活　填氹不如多派錢

有理論家話：語言看起來好似訊息愈來愈多，而其實質係意義愈來愈少。呢兩句嘢表面睇來有啲玄，之不過諗多少少，又有道理喎！各位，依家話「救」原來係「填氹」或「填黑洞」咁解啊！

呢，之前海洋公園就話大到要養七千五百多隻動物，眼見缺水斷氣就瓜得，於是「求救」政府，就有五十四億元撥款吊多一年命仔喇！而「國泰航空，愈做愈燶」，明明經營不善「冧檔」眼前，又獲政府「打救」！港府首次向私人企業泵水二百七十三億元，一陣煙𤓓味「咋」一聲徐徐升起四散，愈做愈燶嘅國泰又復活喇！

阿哥！一個大到不能倒，一個燶到不能撲！大家都得到政府嘅「打救」，而其實話「救」，根本就係攞公帑來較飛，兩者都係管理不善，幾十億又好幾百億又好，唔係填氹就係填黑洞，作為納稅人，無奈做冤大頭！廢柴政府呢輪洗濕個頭，樣樣幾十億、幾百億甚至過千億咁填氹，係咁豪氣倒錢落海，難怪坊間有識之士都恐怕庫房掏空在即啊陰功！香江百年基業，唔通就咁敗喺一班好吹得嘅廢官手上？我呸！

喂，講番「搭錯國泰機，隨時冇得飛」呢壇嘢，打救國泰點解即係填黑洞咁解呢？阿哥，對於一間管理不善，乘客投訴不絕嘅航空公司，淨係兩年前爆出大規模洩露乘客私隱事件，涉及九百多萬乘客個人資料，仲要延遲逾半年先對外公布，搞到坐過國泰機嘅乘客，內心惴惴難安！取名國泰，又話寓意「國泰民安」，安你個大頭鬼吖！

黑暴期間，更有機師被控暴動罪、空姐被控非法集結，甚至有空少利用職務之便走私「冰毒」到南韓被捕！一間曾經係港人引以為傲嘅航空公司，愈做愈燶你明點解喇！各位街坊，過去一年反修例風暴，國泰竟然係「和你飛」嘅鬧劇主力，縱容員工霸佔機場，阻礙旅客登機，導致大量航班取消；國泰港龍工會仲要藉疫情搞事，以阻隔病毒為名，逼迫公司關閉內地航班，如此倒自己米，「冇得飛」其實係自作孽，係抵死㗎！

嗱，「咋」一聲復活嘅國泰，管理不善加疫情來襲，每月狂燒三十億元，依家政府打救佢，今次注資二百七十三億元，最多只能燒約一年！二百七十三億係乜嘢概念吖？呢，若以香港七百四十萬人口計，除一除，即係每位市民要攤分約三千七百個大洋！國泰業績衰到貼地，講真，本身孱弱到風一吹就倒退十公里，加上依家黑暴疫情雙夾擊，愈做愈燶嘅國泰今年頭四個月就蝕咗四十五億元，你話二、三百億個大洋能挺得幾耐呢？政府死攬住國泰，話就話打救，實則填氹！計功夫茶話，與其救愈做愈燶始終要敲喪鐘嘅國泰，不如向每個市民派多四千個大洋仲實際！