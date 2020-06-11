世界視線：基本盤支持不再　特朗普連任夢碎

美國總統特朗普上台以來，幾乎無時無刻都在危機中度過：色情女星掩口費事件、通俄醜聞、通烏醜聞觸發國會彈劾，但每一次都能逢凶化吉，支持率並沒有顯著下降，但特氏處理新冠肺炎疫情危機不力，以及黑人遭白警跪殺引發的全國示威浪潮，卻很可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，粉碎其連任美夢。

最近進行的多項民調顯示，幾乎篤定代表民主黨出戰大選的前副總統拜登，民意支持度平均領先特氏達雙位數字。有分析指出，非大學畢業生白人選民對特氏的支持，領先拜登的幅度，由今年春天的三十一個百分點，大幅下跌至現在的二十一個百分點，而三十一個百分點，正是二○一六年特氏賴以擊敗希拉妮的「神奇數字」。

至於在長者方面，拜登目前在民調的領先度，平均為七個百分點。事實上，在暴亂怒潮之下，特氏一味重手鎮壓，為局勢火上澆油，更一度威脅出兵「平亂」，眼見爛攤子無法收拾，遂把自己包裝成「法律與秩序」的「堅定維護者」，而把拜登陣營，抹黑成意欲「解散警隊」的「罪犯的朋友」，如今長者這個最渴求穩定的群體也離特氏而去，可見其轉移視線的計策並未得逞。

當然，新冠肺炎疫情兇猛，也是特氏的長者「粉絲」卻步的主要原因，畢竟作為疫症的高危群體，一般老百姓不可能像特氏和彭斯那樣，自己不用戴口罩，自有其他醫護人員貼身照料。

談到爭取長者的支持，近日發生在紐約州水牛城反警暴抗議的一幕，令世人震驚。一位名叫古吉諾的七十五歲老人，遭兩名警員推倒在地後，頭部鮮血直流，一度失去知覺，現在留院治療。特氏其後在社交網站發文，在毫無證據下聲稱古吉諾是一名來自「反法運動」的「挑釁者」，當時在掃描警方的通訊設備，意欲進行干擾，又形容老人「摔得比誰都重」，質疑這個可能是「設局」。退一萬步說，即使「抹黑」別人有助選情，找一個看上去無辜的弱勢老人開刀，也只會起到反效果，特氏慮不及此，可見其人不僅「壞」，更是「笨」。