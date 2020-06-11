香港為甚麼要關心美國爆發的動亂呢？香港是世界城市，經濟與社會開放，發展與全球相通相連。香港人因此不應關起門來只掃門前雪，而是心懷世界，與異地休戚與共，體現着地球村居民的心態。

美國今次動亂，不是單單警察非法施暴，更主要是種族主義的問題，牽連幾個世紀，也涉及眾多國家民族的歷史和現在。此所以美國反種族主義的示威遊行以至暴動，得歐洲多個國家響應。這不是事不關己，而是全球社會今天還面對種族主義的威脅。疫症時，一方有難，八方支援。反種族主義暴行和制度，更應全人類起來支持。

種族主義在其他國家影響有限，多屬地區性或區域性。如盧旺達的種族屠殺，對香港似乎頗為遙遠，只有同情心、同理心。但大國出現種族主義暴行，且屬制度性質，經年累月都未被制止，情況就大不同了。

近代歷史最典型例子是納粹德國，也不止德國，還有日本、意大利等國家，形成跨國域的聯盟，蔓延廣泛，也造成社會與人民重大的傷亡損失。種族主義的性質是攻擊性，以奴役與毀滅別族為目的，不可能與世界的和平發展並存。相反地，共產主義是對帝國主義、種族主義的反抗，是防衞性的。蘇聯不是典型例子，但也是因歐美壓迫而被動擴張。

美國是當今全球最強大的國家，也建立了布滿全球的軍事基地、生化實驗室設施。美國也是種族主義建立的國家，以往與納粹德國對抗，與共產蘇聯對抗，它本性中的帝國主義和種族主義傾向受到約制，因此可強調民主、人權與自由。但實際執行時，在國內國外都不真實貫徹。

而在今天，美國獨霸全球，再無外國制約，它的帝國主義與種族主義的本質便完全暴露出來。特朗普每天說謊，他的政府全無道德與誠信。對外如此，今次反種族主義抗議的粗暴處理方式，暴露出對內的種族主義傾向。

香港與世界要關心的是，假若特朗普當選連任，他的種族主義會否進一步爆發，借助美國獨霸世界的帝國主義勢力，禍害全球。他已經強硬地把巴勒斯坦、約旦的地方劃歸以色列。他連任後再無選舉的制約，會否掀起別的戰爭來，以致用武力壓迫中國、侮辱歐盟、攻擊任何不聽美國命令、把利益奉獻給美國（實質美國的大企業）的小國？在國內他會怎樣扶持南方白人主義者，壓抑少數族裔與低下階層？

特朗普的美國已成世界和平發展的最大威脅，香港不能不關注！