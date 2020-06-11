眼看他起高樓，眼看他樓塌了。遭受黑暴及疫症雙重夾擊的國泰航空虧蝕纍纍，命懸一線，港府不得不緊急斥資二百七十三億元救亡。雖然能夠避過即時倒閉的厄運，但如果香港黑暴持續，整體社會氣氛和營商環境沒有改善，旅客尤其是內地旅客裹足不前，國泰前景依然一片暗淡。以其目前平均每月虧蝕約三十億元的水平計算，港府這筆資金只能維持營運大約一年，接下來怎麼辦？繼續填氹？

從過去多年的業績可見，國泰蝕多賺少，說明其困境並非始於今日，而是長期累積下來的痼疾，新冠肺炎疫情只是壓垮駱駝的最後一根稻草。怕只怕香港紛紛擾擾，靜好歲月一去不復返，即使疫情完結，國泰也不可能重現昔日風光。道理很簡單，近年香港旅遊業和航空業主要靠內地旅客支撐，如果黑暴不止，內地旅客不來，旅遊業和航空業自然不會有好日子過。

自作孽，不可活。去年職工盟旗下的國泰工會策劃「和你飛」鬧劇，部分員工更與暴徒一起佔領機場、癱瘓航班甚至毆打內地旅客，何等狂妄；如今面臨窮途末路，隨時飯碗不保，工會頭頭卻聲稱「一個都不能少」，何等諷刺。食得鹹魚抵得渴，他們搞風搞雨，就應該料到會有這一天，沒有甚麼好埋怨。當國泰航空乃至整個香港都被攬炒垮掉的時候，他們還要求「和你飛」，還在堅持「一個都不能少」，這不是天大笑話嗎？

黃絲們就是如此犯賤，放着好好日子不過，偏要搞甚麼「光復、革命」，結果把金融中心光復成恐怖城市，連自己的飯碗也革掉。看看那班吹噓「黃色經濟圈」，午餐時也要喊幾句政治口號的無知群眾，人們只能慨嘆一句：香港社會何其反智！人蠢無藥醫，一個社會反智到這種地步，即使華佗再世也無力回天。港府可以挽救國泰航空，也可以挽救海洋公園，但始終挽救不了香港日益沉淪的命運。