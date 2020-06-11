自作孽，不可活，本來是香港航空業龍頭，在世界排名前列的國泰航空，因為管理層不善經營，而且又賭輸期油，結果只能向下屬開刀裁員，上司闖的禍要下屬承擔，嚴重影響士氣，服務水平節節下降。合該有事，屋漏偏逢連夜雨，也是上天想收拾這家公司，香港爆發反修例暴潮，國泰員工牽涉在內，收到國家民用航空局的整改要求，更有空中服務員被控非法集結及暴動等罪名。之後更要命還是爆發疫潮，全世界的航空幾乎癱瘓，國泰失去百分之九十九的收入，瀕臨倒閉。

外間盛傳有中資會收購，想不到出手的竟然是香港政府，而且是石破天驚的第一趟，注資私人公司，包括入股以及借貸合共二百七十多億元，政府說是投資，亦都希望國泰可以償還本金及利息。這個說法如果不是太樂觀，便是太鹵莽。世界航空業全面復甦恐怕要等兩三年，國泰不要說有賺，能夠維持不蝕錢已算萬幸。要說還錢，會否有點兒強人所難呢？說到底，財爺已經表態很清楚，入股國泰主要目的是拯救本地航空業，其實也是救市的一個行動。可是面對經濟困境，全港大大小小的企業都一樣在掙扎，前陣子香港航空，又不見你政府幫忙。廣府話說的是「大細超」，其實要救細公司，牽涉資金較少，彈性較大，反而大笨象要拯救，其實事倍功半。很多行業在疫潮中食穀種，他們的存在令到本土經濟多元化，重要性不能忽視，政府開了一個壞先例，順得哥情失嫂意，以後有企業倒閉，肯定有人問為甚麼政府不來救命呢？二百七十多億元爽快出手，數十萬數百萬元沒理由拒絕吧！根本政府自己是泥菩薩過江，財赤恐過千億元，想在海中救人，恐怕反被扯落水，自己淹沒。白武士通常都是英明神武，這個沾着黑氣的政府，像個自理能力都缺乏的病人，等死就不要逞英雄了。