自人大會議通過，由人大常委為香港立「港版國安法」後，國外和香港都有不同反應。

儘管有些西方國家擺明立場反對，但看不出有任何具體措施，反應最強烈的是美國，聲言取消對香港的優惠待遇，但具體行動並不明顯，最可能是把香港納入整體中國的關稅區，提高香港產品關稅，並對美國產品輸港進行管制，制止具敏感性的高科技產品售賣給香港。提高產品進口美國關稅對香港影響不大，因為這些產品以轉口佔多數，兼且不少香港廠商一早已把生產線轉移去東南亞。管制高科技產品銷港只是擺姿勢，可能大學的個別科研設備遭到影響，但這類設備大可由西歐同類產品補充。

美國對香港的最大威脅是管制金融服務業，不過美國金融服務業在港是提供服務，賺取利潤，而且服務的着眼點是借香港作跳板進軍中國市場，如協助內地資金流轉，投資國外，協助中國企業在外國上市，協助美國資金投資中國企業。很難想像他們放棄中國這片一直增長的新興市場業務。把東亞總部遷到新加坡只是口頭威脅，不少美國機構都在兩地一早設立分店，各有專注市場，新加坡專注東南亞業務，香港着眼中國業務。香港近水樓台，有種種方便，除非放棄中國業務，又怎會貿然撤出香港？

其他美國盟友看來也只口頭說說，不見得有實質行動，加拿大外長公開宣布，叫持加拿大國籍的三十多萬居港國民回國。如果加拿大各種條件都比香港好，這些加籍港人一早便回去了，怎會回流香港？英國宣布准許BNO持有人居英期延長多半年，也是囗惠而實不至，既不是移民身份改變，也不享受當地福利，算是哪一門子幫助？

香港的反應呢？面對「港版國安法」即將宣布，傳統反對派異常低調，有些一向靠反政府出位的政客和意見領袖紛紛表示自己一向愛國，連反對派教父級人物李柱銘也聲稱擁護「基本法廿三條」立法。十多年來，反對派不是一直宣傳「基本法廿三條」是洪水猛獸嗎？怎麼一下子又擁護呢？李柱銘更進一步聲稱「由頭到尾都不贊成香港獨立，港獨這個議題是浪漫化想法，很危險」。難怪有些網民反問：不是一早說「不割席，不篤灰」嗎？去年區議會選舉獲勝上位的反對派新貴區議員比較勇武，立場鮮明，由區議會聯席帶頭，發動民間力量反對「港版國安法」，但除表態外不見得有何作為。這大半年來動作最多，頻頻聚眾上街，力求出位的新工會打算發動罷工，另與香港眾志有關的中學生組織打算發動罷課。他們目標應是長遠發展，打算爭奪反對派領導權。