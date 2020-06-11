港府宣布注資二百七十三億元挽救瀕臨冧檔的國泰航空，餘下百多億元則以國泰供股集資自行籌措，整個救亡方案涉款三百九十億元。撇開長貧難顧不談，國泰是否值得救令人深思，財爺陳茂波多次強調，注資是為了保住香港國際航空樞紐地位，政府不會入主國泰，亦不會參與公司日常運作。港府出錢最多卻全無實權，如何保證國泰不會亂花公帑？全世界最蠢政府，莫過於此。

至於保住國泰是否等於保住國際航空樞紐地位，同樣令人疑問。誠然，國泰是香港龍頭航空公司，儘管服務質素大跌而在國際排名跌跌不休，但仍算是國際知名品牌，而且本地僱員多達二萬人，一旦倒閉，失業者眾。但大家看見的是，國泰食碗面反碗底，以香港為基地，卻不遺餘力反中亂港。

去年反修例一役，國泰職員成為暴亂主力軍，空姐空少天天「和你飛」，霸佔機場驅趕旅客，甚至發生毆打內地旅客事件，導致大量航班無法升降；有地勤人員惡意外洩警員乘客個人資料，有機師被控暴動罪，簡直烏煙瘴氣，亂象叢生，國際航空樞紐之名早就被國泰敗清光。

國泰職員如此膽大妄為，若背後不是得到管理層默許，三歲小孩也不信。惟事後除了洋高層被炒，個別涉刑事的職員被革職，其他參與暴亂「和你飛」的空姐空少依然健在，甚至在年初疫情吃緊之際仍死不悔改，以罷工威脅公司關閉內地航點。更何況，之所以有洋高層被炒，也是在國家民航局發出重大航空安全風險警示之後的事，絕非國泰自動自覺。

港府要巨額注資國泰就不能沒有監管權，最起碼要提升服務質素，審視職員操守。事實上，疫情是全球性，受影響的航空公司不獨國泰，但要政府注資絕無僅有。例如澳航只是獲政府補貼，泰航更在政府要求下重組債務。港府大慷納稅人之慨，其實是做壞規矩，養成巨企動輒伸大手板問政府攞錢的壞習慣而已。