香港有部分人想像力豐富，老是以為中央天天想方設法，要奪去特區的自治權力。近日，舉辦了《基本法》網上研討會，會上有內地官員告訴你，中央訂立「港版國安法」，是給香港反對派及激進分離勢力逼出來的，他們把京港政府的忍讓當作軟弱可欺，做得太過分了。

多年前，已有內地官員跟筆者說過，中央要管的全國事情多着，巴不得香港能太太平平，讓領導人省心，只要港人不挑事，阿爺絕不想出手。這番話很久之前我已在報端提過，事實證明，多年來中央一直隱忍，直至今年才動真格，那是到了無可再忍的地步了。

反對派最大弊端是「唔識做人」，完全不懂得政治鬥爭的進退之道，徹頭徹尾就像一群慣壞的孩子。阿爺從來不是鐵板一塊，他願意退讓，二○○三年《基本法》第二十三條立法的問題上一讓，一二年推行國民教育的問題上再讓。過去幾年，本欄不停提醒反對派「事不過三」的道理，中央既已一而再地容讓，爾等得些好意便須回手，不能得寸進尺，否則「貪」字會變成「貧」。

可惜，在下的好言相勸，反對派卻充耳不聞，偏偏要堅持「一反到底」，結果去年掀起了「反修例」風波，幾乎把香港變成了一片赤地。反對派以為得計，中央同意了撤銷《逃犯條例》的修訂案，所謂的「事不過三」，看來已給打破，阿爺被迫作出了第三次的讓步。

事實卻不然，《逃犯條例》修訂案的讓步不過是虛晃一槍，藉此耗去反對派的民氣。據說條例是否修訂，中央根本不在意，而反對派卻露出了「逢中必反」的本質，是可忍，孰不可忍！

至此，阿爺便回過馬來，突然祭出「港版國安法」，一招戳在你的死穴上。

然而，這一切全是反對派不知進退惹來的禍。