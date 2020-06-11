香港經濟備受中美貿易戰、黑暴和疫情多重打擊， 民生多艱現眼前，內憂外患響警號，在此形勢下，雖然今年公務員薪酬趨勢調查指公務員可「疫市加薪」，惟政府因應未來經濟復甦緩慢，宣布公務員未來一年將凍薪，引起多個公務員團體不滿。

過去一年，香港人難以展歡顏，許多基層市民，尤其從事飲食業、旅遊業的，無不因市道差勁，手停口停，生活艱難！即使不少中高層，都要放無薪假期或減薪。是以相對於公務員，佢哋起碼個個月準時出糧，不愁被裁員，今亦不過係凍薪一年，老朽覺得佢哋與市民共度時艱，亦係應有之義！

林鄭日前表示按原來機制，政治委任官員可獲加薪百分之二，但全體政治委任官員，包括各司局長及她自己在內，未來一年會凍薪，而行會非官守成員亦同意未來一年凍薪。關注團體認為港府今次決定係「遲來的宣布」，又指高官除非願意大幅減薪，否則難消市民怒氣。

今年年初疫情爆發，廢官防疫漏洞百出，抗疫無能，本港經濟重創，市民和政黨一直有聲音，要求高官參考其他國家，透過減薪或凍薪以示與民共度時艱。惟政府僅以捐薪回應，其後礙於民情，幾經內心掙扎，特首及所有政治任命官員於二月，終決定捐出一個月薪金予慈善團體，以示管治團隊與市民同心抗疫！偉大到驚天動地泣鬼神！實情正如有論者指出，特首及其管治班子長期民望低殘，十三局長全錄負值，尤其「避政司司長」鄭若驊上任以來都「墊司底」，擺到明德不稱位，能不稱官，又有乜資格戀棧下去？呢啲廢官，唔好話凍薪，即使大幅削薪七成，都不足以平民憤、息民怨！應該問責下台！冇得留低！林鄭未能「慎取左右」，又剛愎自用，自己犯錯又廢噏甚麼「每人都要吸取教訓」！香港沉淪，皆因林鄭冇吸取任何教訓！