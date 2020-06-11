香港黑暴犯法後外逃的首選目的地是台灣，但台灣民進黨政府對黑暴登島求庇卻表現得毫不積極，甚至口不對心，上月全國人大宣布將審議「港版國安法」決定草案，掌政台灣的蔡英文便揚言，隨時可改變現有法例，被批封堵港人赴台求援之門，對「香港用完即棄」！捱批之後，蔡又推出屎橋，決定推出人道救援方案，但集中安置及嚴厲審核制度，令人道救援像足一齣偽善大戲，香港黑暴有幸領教台式政治高招了。

蔡英文政府的「香港人道救援行動方案」專為招呼香港黑暴而設，並已交台灣行政院，據台媒透露，落實期一定在全國人大常委訂立港版國安法之前。據已曝光的部分安排，台灣當局可謂巧花心思，名稱是人道救援方案，實則卻是一套登島求庇護者的接收、審核及滯台處理方案，它像足了港版處理南亞人「酷刑聲請」的審核程序。

據規定登島者若有能力可自行尋覓住處，沒能力者，可入住集中安置處所。審批方面更有大變，目前台方會請香港人權律師撰寫申請留台者的法律評估意見，協助確認身份，並評估其危險等級。以後落實人道救援方案後，台灣的國安局、調查局也會加入防控、調查，此舉據稱是避免滲透。香港黑暴青年將來要面對嚴苛調查，千審萬核，一張防共諜的天羅地網懸在頭上。民進黨政府慣於口蜜腹劍，今次口講人道，實則威權核查，台灣還是黑暴們的求庇桃花源嗎？

台灣政府真的不情不願，一是這批青年已沒有政治利用價值；二是他們大批登島，對當地就業、居住均造成壓力，台灣網民對港青爭奪資源、爭機會早已有怨氣。因此民進黨政府在內有民意、外有政治壓力的情況下，只好打造一個表面人道、暗裏刁難的方案，反正願者上釣，一切皆是自己選擇！