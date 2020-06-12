世界視線：極右翼烽煙四起　損歐洲民主價值

美國警察虐殺黑人引發的怒潮迅速蔓延至歐洲，英法德等主要國家均爆發了聲援美國黑人、反對種族主義的示威浪潮。促使歐洲各國民眾採取行動的一個主要原因，是他們自身亦面對極右翼勢力抬頭的威脅，令西方傳統的民主自由平權等價值受到嚴重挑戰。

就在英國民眾雲集倫敦特拉法加廣場舉行平權示威之際，英格蘭北部伯明翰的法庭，對一個新納粹非法組織成員作出宣判。名為「全國行動」（National Action）的組織，於二○一六年被政府依反恐法取締，其中五名成員被判刑一年半至五年半。值得留意的是，這批成員年齡只有十九至廿五歲，其中包括一名廿四歲女子卡特（Alice Cutter）。

卡特任職餐廳侍應，曾以「布痕瓦爾德小姐」名義，參加極右翼組織「希特拉小姐」選美。布痕瓦爾德（Buchenwald）是二戰時期納粹集中營，她所展示的意識形態可想而知。控方指出，這批新納粹分子在伯明翰集會時，高舉「希特拉是正確的」等標語，試圖洗脫大屠殺等第三帝國的罪行。

歐洲大陸的極右翼勢力也在復活。德國聯邦反歧視局（ADS）日前發表二○一九年度報告，顯示該國種族歧視案件增長近一成。機構負責人法蘭克警告，種族主義問題在年度報告中佔據很大的篇幅。

年報指出，去年是「仇恨和種族仇視留下深刻和痛苦痕迹」的一年：極右分子刺殺執政基民盟政治家呂布克，並襲擊哈勒猶太教堂。更嚴重的是，種族主義正滲透民眾的日常生活，令新移民陷入憂慮、恐懼和被邊緣化。正因如此，美國爆發的示威潮引起了德國不少民眾共鳴。柏林、慕尼黑、漢堡數以萬計民眾加入聲援隊伍。

當美國總統特朗普指控極左反法西斯組織，策動全美各地暴亂時，歐洲示威群眾卻更警惕極右翼復活。歐美近年的右傾火頭不分國界，橫跨大西洋兩岸，且有合流趨勢，並影響全球局勢。如何阻止極右翼咄咄進逼，亦成為平權政府、組織和民眾需共同面對的問題。