正論：黑暴起血長流　禁不止誰之過

黑色暴亂持續一年而未息，疫情和暴亂重創經濟而流血未止。如果說，疫情無法估計，難以避免，則黑暴顯然剛好相反，保安局作為收集情報的政府部門，掌管全港所有紀律部隊，擁有龐大人力和資源，理應有能力及早止暴制亂。奈何事實證明，保安局嚴重失職，收集情報失靈，止暴制亂失效，加上推銷修訂《逃犯條例》失敗，終於釀成香港回歸史上最大型的暴亂。

說保安局嚴重失職絕非無的放矢。香港有百年英殖背景，政治環境複雜，向來是反華勢力大本營。外部勢力透過安插代理人在香港埋下暗樁地雷，回歸後逐一引爆，尤以一四年佔中為由治入亂的分水嶺。佔中爆發前夕，本報已揭發壹傳媒黎智英透過有美國中情局背景的洋助手，多次向反對派政客捐獻政治黑金達四千萬元之巨。世上沒有免費午餐，洋人穿針引線，政客受人錢財替人消災，不但在立法會為壹傳媒講盡好說話，到了佔中爆發，更奉黎智英為反中亂港總指揮，黎智英既在金鐘設有「私家皇座」，被警方拘捕時復被收錢政客團團圍住保護，「群丑拱照圖」揭示了金主和走狗的醜陋關係。

經過佔中一役，社會走向撕裂，外部勢力氣燄囂張，香港從此無日安寧。惟保安局依然冇心冇肺冇靈魂，不但沒有亡羊補牢，加強情報收集，打擊反中亂港力量，反而掉以輕心，任由反中亂港頭目和政客繼續叛國禍港。最匪夷所思的是，連傳媒都掌握到黎智英勾結外部勢力並用金錢收買政客的證據，保安局竟然置若罔聞，律政司更是存心包庇，政治黑金案沒有一人被定罪，黎智英指揮策劃佔中案同樣不了了之。縱虎歸山的後果，當然是香港亂象愈演愈烈，終於到了去年六月，所有反華勢力傾巢而出，爆發持續一年而未息的反修例黑暴，殺人放火、暴力成災、汽油彈與炸彈橫飛，反對派儼然成為「特首」呼風喚雨，暗無天日，無法無天。

更不堪的是，保安局放生黎智英還嫌不夠，連黑暴爆發前後，多名港獨政客公然勾連台獨，一樣視若無睹。黃之鋒、羅冠聰、朱凱廸之流頻繁訪台，大搞港獨與台獨合流；而官媒更不下多次揭露台灣為黑暴幕後黑手，安排台獨分子與香港暴徒合作，提供訓練和物資裝備，香港一批「勇武」便曾於去年初遠赴台南接受軍事訓練。事實上，去年七一黑暴攻佔立法會的手段，便與台灣「太陽花學運」如出一轍；而黑暴物資之充裕，暴徒之兇悍，顯然有備而來，證明反修例黑暴絕非偶然。至於民進黨及時代力量等台獨政客更不時聲援香港暴徒，露骨地說「港人衝前線，台灣做後勤」，意味甚麼，連普通市民都知道，偏偏只有保安局裝聾扮盲，終致香港暴亂一發不可收拾。

必須指出，除了台灣攙和其中，美國的黑手亦一直如影隨形。曾有外媒披露，黑暴分子的組織策略及所使用武器，均被指與設立在塞爾維亞一個培訓機構教授的戰略課程內容接近，而該機構正正有接受美國中情局的捐款資助。至於美國中情局透過美國非政府組織，在本港大學舉辦所謂民主人權的講座或活動，以至安排學生到美國「交流」，皆被指是香港學生被西方「洗腦」導致盲目仇中的最大原因。這些都是本地傳媒或內地官媒有詳盡報道的事實，保安局不可能不知情，但竟然無動於衷，甚至放任黑暴恐怖主義化和港獨化，以致有無辜市民慘死，連中聯辦國徽都被黑暴塗污，國家顏面盡失。至於保安局轄下的警隊，當時更是一蹶不振，前警務處處長軟弱無能，警總外圍也被暴徒拆到甩皮甩骨，警權盡喪。直到新一哥鄧炳強上任，警隊才一洗頹風，無奈為時已晚，要扭轉局面事倍功半。

試想想，如果保安局有做好情報搜集，有與內地國安部門做好溝通，警方有做好反恐部署，而不是只知年年與外國交流，年年花大筆預算購買武器，結果得物無所用，暴亂一至即腳軟，香港豈會淪落至此？今日的香港簡直衰到貼地，「反中亂港受庇護，愛國愛港遭懲罰」依然是特區主旋律，黑白顛倒，經濟困頓，民生維艱，保安局絕對難辭其咎。局長李家超長期民望低殘，和「墊司底」的律政司司長鄭若驊累鬥累，豈是無因。別看黎智英等人涉及六四非法集會而在昨日再次被警方檢控，港府看似執正來做，但司法會否繼續充當保護傘，依然令人沒有信心。

回歸近二十三年，香港亂足近二十三年，「一國兩制」荒腔走板，走樣變形，說到底是「港人治港」出了問題。所謂堡壘最易從內部被攻破，中央所託非人，特區廢官一味胡混度日，甚至與反對派同聲同氣，兩制不失敗才怪。中央忍無可忍終於親自出手落實「港版國安法」，特區仿似露出一線曙光，但若然執法權和審判權不是掌握在中央手裏，隨時功敗垂成。李家超聲稱警方將成立專責隊伍執行國安法，會否雷大雨小，只能拭目以待。