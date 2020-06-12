功夫茶：內地防控打硬仗　港官任鼠患滋長

新冠肺炎疫潮爆咗成半年，唔知幾時完，夏日炎炎，戴着個罩焗住又濕晒，好似瀨濕嘅尿片貼住塊面，但又唔敢除，呢啲滋味真係非筆墨可形容，不過呢個係全世界共同面對嘅疫境，大家一齊抗疫，都冇咁孤單。

最令香港人傷心嘅係，有啲病變咗本土特產，就好似大鼠戊肝，世界罕見，十單有九單都關香港事，人生幾許失意，何必偏偏選中我！大鼠戊肝，顧名思義，由老鼠散播，專家話大鼠戊型肝炎病毒橫行，係因為衞生環境差，後巷污糟邋遢，廚餘垃圾周圍丟，港府長期打擊鼠患不力，尤其係食塞米嘅食環署，自己唔掂，搵外判公司滅鼠，但又監測不力，鼠餌求其放，根本無辦法收效，上年度用兩億港元公帑滅鼠，但鼠患指數唔跌反而升，政府成日叫市民唔好餵流浪貓狗野豬，但自己又養肥晒啲老鼠，大到成隻貓咁，只許廢官養鼠，不准百姓餵貓。

一國兩制，估唔到連滅鼠都兩種態度，香港懶懶閒，天朝就嚴辦。北京市衞健委尋日發布《2020年北京市疾病預防控制工作要點》，將鼠疫列入年度疾控工作重點。講鼠患北京點都冇香港咁杰撻撻，但人哋嚴陣以待，打好呢場硬仗，做好防控準備，呢啲叫未雨綢繆，唔通學香港咁，老鼠通街行先臨渴掘井咩！廢官藥石亂投，引入新式氣壓滅鼠器但係「一隻老鼠都捉唔到」，十五部每部二千幾銀變成廢物，要用番傳統方法嘅老鼠籠，真係畀人笑足成世。

今年鼠年，堪輿學家老早警告，鼠患殺埋身，恐防爆瘟疫，與新冠肺炎夾擊港人。依家踏入夏天，正正係鼠患高峰期，政府唔單止對新冠肺炎束手無策，公屋疫廈「洗極唔乾淨」又爆出鼠患，本報早前頭版報道房屋署辦事不力，青衣長康邨康美樓及大埔富亨邨亨泰樓兩大疫廈，懷疑喉管散播新冠肺炎病毒，雖然話徹底消毒，但係依然老鼠橫行，居民四面楚歌，唔係肺炎就係大鼠戊肝，橫死掂死，真係想爆粗問句，廢官你哋幾時死。

上個財政年度政府用咗兩億幾公帑滅咗四萬幾隻老鼠，平均每隻老鼠要用四千蚊，但係鼠患投訴宗數同埋鼠患指數唔跌反而升喎，創下近十年新高。四千蚊捉隻老鼠咁高成本，依家搵食艱難，好多市民做「量地官」，一千蚊捉一隻都大把人搶住做。政府可以諗諗搞吓全民滅鼠，一手交鼠一手收錢。功夫茶更加建議，官場都係碩鼠為患，高薪低能，蠶食特區資源，如果可以炒一件，一年慳番幾百萬人工，攞去做滅鼠經費，一石二鳥，啱晒成本效益。廢官同老鼠，都係特區心腹大患也。