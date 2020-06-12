神州觀察：陸美軍機同飛台　擦槍走火與日增

美國一架軍用運輸機日前罕有飛過台灣本島上空，隨後大陸解放軍多架戰機聯群進入台灣西南部空域示警，一時間令兩岸緊張局勢更趨兇險，各方擦槍走火的機會與日俱增，台灣這條「香腸」更不知還有多少可切。

綜合媒體消息，該架美軍波音運輸機是從日本沖繩縣嘉手納空軍基地出發，於當日上午飛越台灣北部及西部上空，之後南下離開，最終降落在泰國，飛行航線被指非常罕見；期間更有臨時更改航線，甚至申請緊急降落等消息傳出，都令事件變得更加撲朔迷離。上月美軍兩架戰略轟炸機亦只是經台灣附近海域飛過，一般不會直接飛越台灣本島上空，此次做法顯然未有顧及大陸方面感受，故而招致解放軍戰機聯群壓台，針對意味十分明顯，火藥味亦更濃烈。

台灣是中美博弈的一顆棋子，這一點概無疑問，以致台海數十年間也未真正風平浪靜過，近年更是一浪高過一浪，翻滾不停。美國的航母軍艦駛入台灣海峽早已見怪不怪，軍機飛來飛去亦是輕鬆自如；大陸方面則實行「禮尚往來」政策，尤其近年隨着自身軍事實力的不斷增強，也可將國產航母開去台海示威，解放軍戰機繞島飛行更已成為常態，中美雙方於台海的軍事角力愈來愈呈白熱化，更不需等到「你做初一、我做十五」才還擊，同日出手、「同台」競技的情況以後恐怕會更趨頻繁。

其實就在不到兩個月前，台灣海峽亦上演過中美軍艦同時登場的歷史罕有畫面，一個在東，一個在西，台灣則被夾在中間，動彈不得，呈現出來的更是台灣的現實處境。誰都知道，台灣問題雖說是中國的內部事務，本質上仍是中美問題，最終會不會打起來，誰輸誰贏，都沒人說得準；只是一旦開打，首先淪為炮灰的肯定是台灣，就算只是擦槍走火，掉幾粒彈殼下來也會砸死人，這便是台灣作為棋子必須付出的代價。

去年三月底，解放軍兩架戰機飛越了所謂的台海中間線，台灣空軍立即派戰機升空攔截驅趕，這次又是如此，反倒是對美國軍機罕有之舉遮遮掩掩，客客氣氣，也一再暴露出台灣當局的立場意圖，就是繼續擁抱美國，認賊作父，並不惜一切與大陸搞對立，包括發展所謂不對稱武力，最終實現台獨目的。台灣當局及美國方面每每對大陸軍機的越界行為進行譴責，又說是有意挑釁，又說大陸欲單方面改變台海現狀，更像是賊喊捉賊，顛倒黑白。當然，作為台灣的「保護者」，美國政府亦需不時展現一下實力，像這次罕見的越島飛行就不無此意，不僅是對島內，同時還可向大陸民眾刷存在感，可謂一舉兩得，只是對兩岸來說決非幸事。