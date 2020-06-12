談論香港的發展時，不能只看眼前，不看未來。未來的世界，不是香港人所決定，因此要看國際大勢，美國宣揚的所謂普世價值決定不了國際大勢的變化。否則的話，便不會有歐美興起，並依靠奴隸制、帝國主義與殖民主義發展及擴張其勢力，也不會有種族主義在歐美和其他地方蔓延這麼多年，亦不會有中國的復興和中共近百年的奮鬥歷史與成就。國際大勢不可能由政治意識形態決定，也不盡是大國主宰。能否看到未來大勢的趨向，並定出戰略與政策來與之適應，趨吉避凶便是一個社會未來發展命運所在。

香港未來的發展有幾個可能性難以令人接受。

一是香港一切不變。回歸以來已變了許多，而佔中以來轉變更大。香港可以簡單地回復舊觀，或僵化停滯嗎？

二是香港變成內地一個城市，「一國兩制」取消，或許依現時政治地位轉變為中央的直轄市，一如天津、重慶，但還是高於深圳、廣州。但政治地位並不必然可幫助香港在內地城市競爭中脫穎而出。天津、重慶已比不上深圳、廣州，香港沒有「一國兩制」的制度優勢，本地投資基礎不力，能力不強，沒有製造業、物流、科技的優勢，怎樣與內地大城市競爭？缺乏兩制差異，香港的金融服務業怎樣維持國際化，本土金融則當然比不上深圳、廣州。

中央政府並不視香港為敵，也不可能放棄香港現有的經濟功能與作用，單為懲罰傾向「港獨」的港人。中央國安立法便是壓制以至驅趕港獨傾向的港人，以保存香港的「一國兩制」。當海南都成為自由貿易特區，香港的體制怎會轉變？中央政府不會再一成不變地維持殖民地體制，以此來根絕香港出現顏色革命的條件。但與此同時，怎樣在香港現有制度作出篩選，汰弱留強，便是「一國兩制」今後的大發展。

中央政府的選擇與港獨傾向的港人必然有所衝突。從國家發展利益出發，中央政府是不願香港變成內地城市而衰落。一是不能不變，二是不能把香港一制與內地一制等同，香港要異於內地城市以發揮「一國兩制」潛在的巨大作用。在這二者之間，香港實有大發展的空間。而這個空間卻同時面對國際在進行的大變。

國際上，一是美國全球霸權的垂死掙扎，全球多極化已成主流，中國只是多極中的一極。二是歷史經驗中多極化體制充滿競爭和變化，香港一國兩制前景要面對來自美國的衝擊，也會面對多極世界的挑戰與重大機遇，成敗如何，端視港人的決心與智慧。