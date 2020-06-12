所謂「港版國安法」是否有追溯期，這本來不是問題，因為「港版國安法」並非新創之法，而是將二○一五年頒布的「國家安全法」通過全國人大的決定在香港特區實施，也即二○一五年之後的在全國範圍內發生的有關國家安全的法律案件，都要受到該法的治理，香港不能例外。

「港版國安法」將頒布具體法律細則，但它的有效行使期應該是在二○一五年「國家安全法」的頒布日，換言之，二○一五年以後發生在香港的一切觸犯了國家安全的罪行，都不可逃出「港版國安法」的法網。

只有這樣，才能體現「國家安全法」是一項全國性的法律，才能體現它的尊嚴，如果不是這樣，如果到了香港「地界」，到了香港這個另有一套法律體系和普通法的地方就莫名其妙的「縮短」了「法期」及涵蓋範圍，那麼，這條法律的「全國性」何在？尊嚴何在？

香港特區難道有「治外法權」嗎？香港特區實施的英國留下的一套法律體系和普通法，就能把中國的全國性法律在時間和空間上斬掉一截嗎？

遠的不說，一年來未平的反修例風波暴亂，是一場多麼典型的危害國家安全的瘋狂事件，有人犯下了大量的充滿犯罪意圖的危害國家安全的罪行，並造成了極其嚴重的惡果，這些都是在有了全國性的「國家安全法」的情況下發生的。

國家司法機關即時具有在香港懲處這些犯罪行為的權力，從抓捕、調查、搜證、檢控、審判等全部司法之權，一項不少，只不過，當時中央囿於某種考慮，沒有行動，不得已令香港的「國安問題」出現了空窗期，無論從當時和現在來看，這是一個失誤，損害巨大。

北京已經錯了一次，難道還要放棄「追溯力」，再錯一次嗎？當時沒能依法辦事，今天還不依法辦事嗎？暴亂時，朝廷多次警告會嚴懲「叛國禍港四人幫」等黑手，難道忘了嗎？