日前有外媒記者不懷好意地提問，指中央推出「港版國安法」後，香港有民調顯示約三成七人考慮移民國外，中國政府是否介意？中國外交部發言人的回答是：來去自由。不少中國網民對此回應表示讚賞，但也有人質疑這樣的回答有些傲慢和輕佻。實際上，香港一向是自由港，移民也好，留下來也罷，悉隨尊便，從來沒有人干涉，外交部發言人只是反映事實而已，並無甚麼不妥。倒是那些提出質疑的人心態有問題，按照他們的說法，中央似乎應該放低身段，哀求有意移民的港人不要走，這才不是傲慢和輕佻？

畢竟時代不同了，有人企圖營造民意，以港人移民問題要挾中央，顯然是打錯算盤，回歸前中央尚且不擔心這個問題，何況是現在。相反，如果所有黃絲統統走掉，對香港乃至中央都是一件好事，應該樂觀其成才對。即使香港減少一半人口，也沒有甚麼大不了，須知中國最不缺的就是人口。

怕只怕西方國家口惠實不至，充其量好像英國那樣，考慮延長BNO持有人的居留期限，或者好似加拿大那樣，叫三十萬居港的加籍人士回國。問題是，延長居英期限有甚麼用？回加拿大又能做甚麼？這些國家自身難保，何德何能照顧港人？老實說，如果加拿大真的如此吸引，這些人當初就不會回流香港，況且目前加拿大的失業率已超過百分之十三，更沒有任何吸引力可言。

李漢奸日前誇誇其談，聲稱自己要離開香港很容易，「相信好多國家都肯收我」。沒錯，美爹英爹對這班忠犬是不會見死不救的，他們若是及早逃亡，也許可以避過一劫。但那班暴徒就不會如此幸運了，除了極少數獲得西方國家庇護，絕大多數勢必淪為棄卒，連台灣也未必願意收留。蔡英文政府提出所謂「香港人道救援行動方案」，包括設置集中安置處所等等，大家不妨看看台灣到底可以收留多少暴徒。