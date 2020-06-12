八名勞工處人員被免去其目前署任的職位，其中顏武周在去年社會運動中發起公務員集會及出任新成立公務員工會主席，本來署任一級助理勞工事務主任，升職坐正有望，但最終卻「燉回」舊職位二級助理勞工事務主任。

政府部門的署任制，讓有望升職的員工，署任上級職位，通常在「坐暖」後便可「坐正」，像馮程淑儀署任「D8」逾五年，歷經其夫換樓醜聞，始終都是如願以償。勞工處一次過免去八個署任職位，絕非尋常，難免令人有無限猜想。

顏武周由署任的一級助理主任，月薪近六萬至七萬多元，降回二級助理主任，月薪僅三萬至五萬多元，少了四成人工，金錢及仕途損失都極大，效果可以說是懲罰性。勞工處固然成為新聞焦點，但另外一個長期火頭香港電台，似乎也不甘寂寞，署理副廣播處長陳敏娟在港台任職超過三十年，突然因為健康理由提出請辭，九月初離任。消息傳出，便有人猜測她是否替上司廣播處長梁家榮孭鑊，承擔港台一連串風波的責任。

有人表示可能是對公務員進行清算行動，秋後算帳。這些都是捕風捉影，毫無根據，但如真的是清算，實在來得太遲，去年暴潮爆發後，公務員也舉行集會，政府便應清理門戶，撥亂反正，可是反而坐視不理，等到一年後才出手，讓反政府歪風在自己團隊裏面蔓延滋長，然後才糾正，這是哪門子的管理方法？公務員事務局局長聶德權日前提出公務員有雙重身份論，擁有特區政府公務員及中華人民共和國香港特區公務人員的雙重身份，強調並非新事物，公僕早應知道，此番說法遭工會公開質疑，聶德權便褪軚，說希望大家不要妖魔化他的說話或用陰謀論來嚇公務員，亦不敢明言將公務員雙重身份加入公務員守則，如此軟弱，難怪籠裏雞作反，有恃無恐。