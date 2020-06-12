「港版國安法」立法近在眉睫，再無懸念，現今討論焦點，是執法部門由誰負責，是內地國安機構還是香港部門？如觸犯法律由誰審訊，是香港本地法庭還是內地法庭？本港法庭的外籍法官是否有權審訊觸犯國安法的案件？

既然是「港版國安法」，執法的範圍在香港本地，就算國家打算在香港設立機構負責，在情在理沒有道理繞過香港的執法部門，中央在港設立機構也不可能編制過分臃腫。這一關是否可以參考英治時代，由特別情報部門駐港負責？資料顯示，昔日英國情報部門並不屬港府編制，總部設於小西灣軍營，港督下有政治顧問一職，官方職權是就政治問題向港督作諮詢，實際上統籌整體國安事務。負責執行的軍情五處、六處都有派員來港，部分人員安插在各個政府部門，名義上出任政府其他職務。香港警隊也設立政治部配合，由英國派來的人員統率，政治部名義上是警隊下一個部門，其實是自成系統。香港回歸後警隊政治部解散，文件或銷毀或運返英國，昔日的具體運作沒有多少遺迹可尋，剩下的記憶，相信只有不經審訊未經判罪，便可羈留政治犯起碼一年的摩星嶺白屋。隨着白屋在前幾年租給芝加哥大學商學院，相信這丁點記憶也快湮沒。

香港警察既然已經沒有組織國安的經驗，相信免不了全國國安部參與組織和培訓。問題是如何分開內地和香港的管轄範圍，及如有在內地干犯國安法跑來香港如何處理？

此外，「港版國安法」到底應跟從香港普通法還是內地的大陸法傳統，不少討論拉到普通法的傳統慣例，說與大陸法有分別。這些法律界的爭論焦點，只是掩眼法，他們關注的是公開審訊和無罪假定兩個重點。無罪假定應該不是爭辯重心，內地司法制度原則上也不反對，只不過缺乏這方面的傳統，所以一直做得效果欠佳。唯獨是公開審訊這一關肯定會有困難，因為有些觸犯國安法的罪行可能牽涉國防機密，不宜公開。到底如何平衡審訊公平又不會洩露國防機密呢，看來訂立「港版國安法」時，要動動腦筋 。

香港應否容許外籍法官當國安法控罪主審法官？按一般司法原則，既然法律是為香港而立，在香港法庭審訊，斷不應懷疑香港外籍法官的忠誠，選擇性歧視他們。但香港外籍法官有自己的國家作為效忠對象，也不用宣誓維護中國的國家利益，萬一案件涉及他們祖國與中國的國家利益衝突時，外籍法官應如何去面對兩邊的壓力？這也是「港版國安法」應及早解決的問題。