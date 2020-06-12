食君之祿，擔君之憂，是古時候人臣應有之義。現代社會要求當然不會這般高，但打工仔最低限度也不能做出損害僱主利益的事，如對公司不滿應透過正常渠道解決，接受不了便辭職，而不是日日唱衰抹黑，或糾集同僚一起罷工甚至暴力破壞。很可惜，這麼基本的職業操守，在新一代公務員中已蕩然無存。

在中央強力施壓下，公務員事務局局長聶德權不得不整頓公務員種種亂象，日前提及公務員須掌握雙重身份，既是香港也是國家公務員，思考政策要有全國觀。詎料這番話一出即激起公務員不滿，在勞工處任職的新公務員工會主席顏武周大表驚訝，寸爆聲稱過去從未聽過有關說法，要求聶德權交代是根據哪份文件得出有關說法；又強調公務員也是香港市民，有權發聲。

自黑暴爆發後，公務員便成為其中一支反中亂港主力軍，新工會發起反政府集會，甚至威脅罷工，一邊吃官餉，一邊反官府，全世界恐怕只此香港公務員一家。更離奇的是，顏武周反完政府後竟獲加官晉爵，署任一級助理勞工事務主任，人工每月多了起碼兩萬元，「反中亂港有獎賞」又一鐵證。幸好港府終於清醒，顏生開心不了多久，日前便傳出被人「搣柴燉冬菇」，減薪貶回原來職位。

事件不應就此告一段落，但凡參與過暴亂或集會的公務員，除了不予升職，當局更應按其嚴重性，研究是否終止其合約，永不錄用；至於當日提拔顏武周之流的部門高層，同樣要被究責，檢查其升職理據是否只問顏色不問能力，如屬「黃黃相護」，高層一樣要受罰。

姑勿論如何，遲整頓好過不整頓。過去正是港府放任自流，任由公務員食碗面反碗底，打着言論自由之名反中亂港，這些亂象必須到此為止。香港永遠都是中國的國土，公務員接受不了便辭職明志，又要薪高糧準，又要諸多不滿，這不是公民權利，這是精神分裂。