近日，民主黨創黨主席李柱銘一反常態，稱與其由北京制訂《港區維護國家安全法》，不如讓香港特區自行為《基本法》第二十三條立法，他說京港政府不該捨近求遠云云。但李先生過去不曾為「第二十三條」講過一句好話，直至今天大刀架在脖子上，才悔不當初，未免太遲了。

「一國兩制」是全新構思，實踐過程中難免要磨合。繩子的一端是京港政府，另一端是本地反對派，雙方拉扯，互相爭衡，是情理中事。但拉扯要懂得如何拉，否則遊戲便難以繼續。

二○○三年，中央要求香港特區政府為「第二十三條」立法，反對派固然可以馬上接受，但不接受亦情有可原。因為在爭衡過程中，對方第一次發動攻勢，你就俯首認輸，示人以弱，難保日後人家不會「得寸進尺」。

但最大的問題，是反對派完全不懂拿捏「進退之道」，就像野蠻孩子，一味要求別人遷就自己，卻永遠不肯讓人。這樣的頑童，當父母忍無可忍時，只會一把將他揪起，擲進柴房，關上三天三夜。

請問李柱銘先生，你能代表反對派嗎？如果還能有一點代表性的話，那我就不妨告訴你該如何抗爭。

○三年，中央既然同意擱下「第二十三條」，到一二年想在本地推行國民教育時，你就該支持，一個人的力量不夠，便大可在你們泛民「四人幫」的密室會談中，對其他三個頭目黎智英、陳方安生以至陳日君曉以大義，要求他們和應。這樣跟中央禮尚往來，互有攻守，彼此的角力才能繼續下去。如果反對派當真害怕國民教育及修訂後的《逃犯條例》，非要排斥兩者不可，那樣又行嗎？其實還是可以的，但你就得另找退讓之處，譬如去年大可反過來，主動提出接受「第二十三條」立法。如此進退得宜，才是爭衡之道。