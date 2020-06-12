教育局局長楊潤雄，日前去信全港中小學校長，嚴肅要求阻止師生罷課，禁止學生喺學校叫口號或門外拉人鏈等。有不少網民話楊局長「終於瞓醒咗」，國安法將出台，先知道要「做嘢」！

楊局長終於「找到」自己嘅身份，香港教育之所以一塌糊塗，亂過無掩雞籠，皆由於教育局無執正來做，所謂「校本政策」變成放任自流，佢依家指出在學校叫口號、拉人鏈、張貼帶政治訊息標語或唱帶有政治訊息嘅歌曲皆屬政治表態，會令學校成為「表達政治訴求的場地，破壞和諧校園，牽動其他人的情緒及造成壓力，影響學習」；更稱有關行動或騎劫學校之名，故學校應採取適當措施，勸止活動，提醒學生珍惜「寧靜而有規律的校園生活及學習機會」。

楊局長呢番說話可謂講得太遲！老朽大早已指出，上年開學日時，學生在開學禮自把自為，當校長老師冇到，國歌唔唱，改唱反送中歌曲，在校園高叫「五大訴求，缺一不可」，甚至在校外着住校服堵路阻市民返工，而老師可以視若無睹。種種所作所為，已經完全失控，學生唔似學生、老師唔似老師，甚至校長都買佢哋怕，低聲下氣任由學生胡作非為，試問香港教育有乜辦法唔沉淪？黑暴以來，逾三千六百多名學生被捕，亦有唔少黃師被捕，豈是偶然？豈能不正視？

代表教育界嘅議員葉建源話：教局要求學校以懲罰壓制學生不同意見，恐引起反效果，呼籲教師聆聽並尊重學生看法，而非懲罰；又指楊潤雄此舉是以政治入侵校園。葉建源廢噏無謂，把政治帶入校園係一班黃師，尤其嗰位鼓吹違法達義嘅戴耀廷！如今校園連一張安靜嘅書桌也放不下，不就是一班黃師興波作浪嗎？教不嚴，師之惰！教育局如不嚴肅去信警告中小學校長執正來做，放之任之就是縱惡！香港教育會玩完！