七大工業國組織（G7）原六月在美國大衞營開會，因新冠肺炎疫情威脅而取消，欲改為視像會議，但總統特朗普改變主意，謀求在白宮召開實體會議，說法國總統馬克龍同意，但德國總理默克爾以疫情嚴峻拒絕。特氏如此積極要在白宮召開G7高峰會，目的也是想證明給盟國知道，美國控制了疫情及回復正常社會，但以德國為首的歐洲盟國不領情，特氏只有宣布G7峰會延後至九月，對他企圖召集盟友捧自己場助選，又一次失敗。

G7成員國主要來自已發展國家，一九七五年以G5組成的國際平台，後擴大至G8，成員包括美、加、英、法、德、意、日及俄羅斯。二○一四年，俄羅斯捲入克里米亞危機，遭凍結會籍至今，這個平台現稱為G7，主要是與歐洲聯盟在國際貨幣基金組織和世界銀行年會前碰面，商討統一的建議。

由於G7只有幾個國家，從上世紀七十年代至今，所產生的影響力每況愈下，跟俄羅斯的關係不佳後，喪失了與超級大國俄羅斯直接溝通的機會，愈來愈變成一個可有可無的國際平台。

今次G7會議意義突然冒升，與東道主特氏連任有關，特氏內外交困下，忽發奇想邀請更多國家加入搞G10、G11圖扭轉困境，增加政治資本，可是俄羅斯早就嚴正指斥G7已失去價值，不會重返。最可笑是英國竟然裝模作樣發表聲明，反對俄羅斯重返G7，這典型美英合演獨幕鬧劇，正反兩派都當了。

俄羅斯對被邀請重返G7的回應極為負面，說無法保證峰會的全面代表性，取笑說G7純粹由西方國家組成的俱樂部框架，未能解決全球政治和經濟問題，相比二十國集團成員國，已包括了「七國集團」、「金磚國家」等組織，涵蓋世界經濟增長及具政治影響力的主要中心，模式是行之有效及成效顯著。俄羅斯摑了美國一大巴，貶G7沒有功能，再擴大也是娃娃俱樂部，笑聲四起。