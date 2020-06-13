功夫茶：燶到穿窿霉國泰　食相難睇狼過狗

國泰航空，燶到穿窿！負面新聞多如天上繁星嘅國泰，因管理不善要冧檔冇得飛，獲政府泵水打救，達成三百九十億元資本重組方案，港府注資當中二百七十三億元。消息公布後，愈做愈燶嘅國泰，復牌後股價依然被多間大行唱淡，負資產，冇得玩！

阿哥！黑暴疫情雙夾擊，即使閣下冇千里眼，都應該感覺到一間有深層次管理問題嘅航空公司，每月燒錢三十億個大洋，今年料將虧蝕逾一百五十五億元，從短期、中期、長期睇，國泰都係衰到貼地，霉成咁，點飛吖！

面對上月乘客人次按年大挫逾百分之九十九，而載貨物量亦按年大縮逾四成；國泰管理層就話資本重組計劃係集團唯一選項，鬼咩！之前業績差到阿媽都唔認得，依家就死狗咁話將採取新一輪高層減薪，第二輪員工自願性無薪假計劃，推遲訂購新飛機等。總之，廢柴政府「打救」完海洋公園，依家又逞英雄救多件燶到穿窿嘅國泰航空，填完氹就填黑洞，呢啲咪就係典型嘅𡁻多件，攞嚟賤囉！

嗱！政府早前喺第二輪防疫抗疫基金中，推出咗八百億元嘅「保就業」計劃，向企業提供一半工資補貼，最高補貼額為每名僱員每月九千蚊，為期半年。值得注意嘅係，申請資助嘅僱主要承諾兩大條件，即不可裁員，同埋獲補貼嘅九千蚊只能用於員工薪酬。燶到發霉嘅國泰，見機不可失，立刻化身「華秀隻狗」，兇狠咁飛撲埋去狂呼「我又要申請！食得唔好嘥！」嘩！呢頭政府泵完近三百億元「黑洞費」，嗰頭見到塊「保就業」大餡餅，唔噬開血盆大口，點對得住呢個咁「好打不平，拔刀相助」嘅傻戇戇政府吖！以國泰在港員工約二萬多人，計劃攞盡補貼每名員工工資上限九千港元，以此推算，料可「掠水」逾七億港元。國泰航空此刻完美演繹乜叫做「狼過華秀隻狗」！

霉到穿窿嘅國泰，兩頭攞到盡可謂貪得無厭！之前話資本重組係救命唯一良方，其管理層又拒承諾不裁員，依家飛擒大咬「保就業」呢塊餡餅，也許短期內國泰員工仍可以「有得飛」！之不過，食相實在難睇得很！

中國人形容人為食，即所謂「饞相」：為了一張嘴，跑斷兩條腿！睇見國泰，功夫茶就諗起古時之山賊，一到小店，就霸氣騰騰一拍桌子：掌櫃的，先切十斤牛肉，再來一大罎好酒！你奶奶的，一端上，張開血盆巨口，左一口右一口牛肉，中間一口燒酒，不消一會，只見佢大嚼得青筋暴現滿臉油汗！又大呼小叫：小二，再給俺切十斤羊肉！快！這吃相，不就是當今霉到穿窿嘅國泰寫照！