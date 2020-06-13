神州觀察：蝗災旱澇伴疫情　庚子凶年難消停

中國民間一直相信庚子之年無好事，瘟疫、地震、大饑荒乃至起義、戰爭等大災大難常會接踵而來，令百姓流離，天下難安。今年又逢庚子年，且一年尚未過半，內地就陸續出現新冠肺炎疫情、旱澇災害、蝗災、非洲豬瘟、山火、冰雹等天災人禍，接下來不知又會怎樣。

吉林省吉林市農業農村局近日發布緊急通知，指轄下多個縣市區已發生蝗蟲為害，所涉面積逾十三公頃，多為荒地與山林，蝗蟲密集度最高可達每平方米五十隻。災情目前雖未波及到農田，且多處於幼蟲階段，但到七月便會迅速發育壯大，進入危害盛期，故要求各地需全力做好相關監測與防控工作，確保農田不受蝗蟲所害。

據指該類蝗蟲並非此前從非洲蔓延至亞洲的沙漠蝗蟲，而是東北當地俗稱的「土螞蚱」，危害雖不及飛蝗，卻照樣可以吃光糧食和農作物。事實上，黑龍江省早前亦出現同類蝗災，並要求快速組織滅蟲防治工作，若是土生土長之物，想必遼寧省亦難幸免。官方數據顯示，東三省糧食總產量近年已佔全國五分之一以上，「北大倉」的戰略意義不言而喻，當局早前提出要「從蟲口奪糧」，對付的不只是境外蝗災，境內的「土螞蚱」更是重點消滅對象。

手中有糧，心中不慌。早前內地一度爆發搶糧潮，當局大派定心丸稱庫存充足，不必過慮。然而民眾還是心慌了，問題亦與新冠肺炎疫情、蝗災等多重因素有關，譬如沙漠蝗蟲雖如當局所說隔着喜馬拉雅山，入侵中國的機率很小，但中國又是全球最大的糧食進口國，夠吃未必夠用，否則像印度、越南等糧食出口大國一旦因此設限，中國很難獨善其身。具體到國內，不少糧食大省亦是疫情較嚴重省份，去年的冬種、今年的春耕俱遭到不同程度破壞，再加上蝗蟲、草地貪夜蛾肆虐，都令人對糧食安全充滿擔憂。

此外，今年的惡劣天氣頻現亦讓人吃不消，像雲南、內蒙古持續多月的旱情不但導致農作物、植被遭摧毀，還令人畜陷入缺水危機，給民眾帶來諸多經濟、財產損失。還未來得及喘氣，洪澇災害又至，南方多地頓成澤國，房倒屋塌，農田盡毀，受災群眾不計其數；當局更指今年的汛情會比往年更惡，相信很快將波及全國大部分地區，當中最難的又是救急工作，就像武漢封城抗疫初期，因物資奇缺釀成眾多人道災難，縱有舉國之力也插不上手。

由此亦再度印證庚子年確屬凶年，加之台海紛爭、中印邊境衝突、美歐虎視狼窺、聯手制華勢頭日盛，已然內外交困，注定又是個不得消停之年。按照天人感應之說，諸般亂象皆屬天象示警，亦在提醒執政者反思。