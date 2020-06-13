正論：千億豆渣拒封頂　廢官卸責不問責

羞恥之心，人皆有之，但對於特區廢官來說卻是例外。回歸後推出的高官問責制，荒腔走板，有名無實，尤其在「好打得」的林鄭月娥盲目護短下，不論是鉛水事件、南丫海難事故，以至千億沙中線豆腐渣工程等特大醜聞，皆沒有高官問責下台。沙中線追加撥款昨日在建制派保駕護航下獲得通過，運房局局長陳帆過了海就是神仙，問責制干他底事！

在建制派小罵大幫忙下，立法會財委會通過了沙中線餘下工程的一百億元追加撥款。陳帆早就揚言若撥款不獲通過，沙中線就會爛尾，加上建制派否決反對派提出運用特權法傳召港鐵及禮頓高層，撥款獲通過可謂毫無懸念。然而，一條最初估算造價不過三百多億元，最終卻要近千億元埋單，而且質素問題愈揭愈臭的鐵路，亂象之多，絕非撥款獲草草通過就能了事。作為政府最高監管官員，陳帆「看報道才知道」沙中線出事，長期放任港鐵胡作非為，對承建商不聞不問，表現之差有目共睹，問責下台可謂全民共識。

當然，全民共識是一回事，現實又是另一回事。月薪高達三十多萬元的特區廢官，不捨得高薪厚祿正常不過。在議員連番逼問下，陳帆亦僅表示曾考慮過政治問責，不過認為在此困難時刻需要帶領政府團隊嚴肅跟進沙中線工程，希望工程在現屆政府完結前竣工以便利市民，無非又是董建華當年「留低比離開更要勇氣」的翻版。更有甚者，他反諷議員對政治問責的判斷跟他不同，一味叫高官下台只是「空口講白話」。既然連林鄭也沒有要求他下台，陳帆笑罵由人，好官我自為之，何足為奇？更何況，一個巴掌拍不響，別看建制派批評政府不遺餘力，實際上一到吹雞投票便歸隊保皇，廢官有恃無恐，豈是無因。

廢官賴皮也就罷了，最令人質疑的是，陳帆連議員要求政府就撥款封頂亦大耍太極，並搬出暴亂和疫情令經濟逆轉說事，理直氣壯指未能擔保日後沒有同類超支情況出現。事實上，沙中線工程固然嚴重超支，但更大問題是質素差劣，特別是被揭剪筋的紅磡站居然不用拆卸重建，二、三十年後會否站倒人亡，乘客會否慘成「沙中人」，根本無人說得準。即使撇開沙中線不談，近年的大型基建亦延誤超支不斷，廣深港高鐵香港段完工日期一拖再拖，成本更比內地高出多倍，以致有「全球最貴鐵路」之譏，試行時甚至發生出軌事故；再看中環及灣仔繞道，當初預算二百八十億元，最終耗費三百六十億元，通車時間延誤兩年，漏水問題觸目驚心。凡此種種，不勝枚舉，就算港府財力再雄厚，也總有千金散盡的一天。

港府既不肯為日後的基建預算封頂，又不肯為監管失職問責，結果是政府犯錯，市民受罰，公帑淪為予取予求的提款機。在這樣的情況下，預計耗資六千多億元興建、被嘲為史上最貴的畫餅充飢「明日大嶼」計劃，若堅持硬上馬，誰能保證不會有更嚴重的超支和質素問題？一旦財政儲備也不足以應付，特區破產，廢官大可拍拍屁股一走了之，可憐市民只能「硬食」爛攤子！