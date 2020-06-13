世界視線：美朝峰會兩周年　無核前景仍渺茫

昨日是美國總統特朗普和北韓領導人金正恩新加坡高峰會的兩周年紀念，北韓官媒引述外相李善權的談話，強調加強軍力抗衡美國的長期軍事威脅，是北韓不變的戰略目標，形容「朝鮮半島和平繁榮不容樂觀，徹底消失在悲觀噩夢之中」。

而在此前不久，北韓宣布切斷與南韓所有的官方通訊管道，並關閉設在邊境城市開城的聯絡辦事處，被認為是要製造一場危機，藉擴大對南韓的敵對行動，重啟跟華府之間的談判。分析人士普遍指出，北韓在聯合國安理會和美國長期制裁之下，經濟面臨巨大壓力，因此急欲重啟談判。

平壤之所以在這個時候出手，無疑看準美國大選在即，特朗普抗疫無能在前，處理黑人被白警冤殺觸發的示威浪潮，更是火上澆油，再加上經濟陷入蕭條，連任之路幾乎已行人止步，很難分散精力另開一條戰線。對於北韓中斷跟南韓的聯繫，美國國務院日前回應稱「感到失望」，北韓外交部隨即透過官媒反嗆，「規勸」美國「管好自己的事」，否則將導致「不愉快的後果」。

北韓對美國的態度轉趨強硬，最大的輸家無疑是南韓文在寅政府。北韓以南韓當局縱容「脫北者」散發反朝傳單為由，切斷聯繫，南韓統一部其後對兩個違法散發反朝傳單的「脫北者」團體提起訴訟。南韓《東亞日報》社論批評，新加坡峰會的舉行對北韓來說本身就是一場勝利，平壤僅以歸還美軍遺骸等象徵式姿態，換來跟美國領袖平起平坐的待遇，其後雙方卻因無核化沒有進展而關係惡化，如今北韓向南韓「開刀」，親自向華府叫板，文在寅連作為「中間人」的資格也失去。

當然，朝鮮半島和平前景仍然黯淡，歸根究柢還得歸咎美國的態度。正如李善權批評，美方口頭贊同改善對朝關係，但實際上瘋狂加劇緊張局勢，「核戰爭幽靈」始終徘徊在朝鮮半島上空。華府要求平壤棄核，自己卻準備進行近三十年來首次核試，又藉拉中國加入裁核談判，試圖強化核武備。面對「亡我之心不死」，平壤當局自然不能鬆懈。